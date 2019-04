Plattform für Einkaufsprozesse

Anzeige

Das Source-to-Pay Unternehmen Jaggaer hat die Jaggaer One-Plattform – das Fundament seiner gesamten Lösung – auf den Markt gebracht. Die Plattform bietet Kunden viele Funktionen, um ihre gesamten Einkaufsprozesse über alle Branchen und Kategorien hinweg abzubilden. Jaggaer One verfügt über eine vereinfachte Architektur, die ein Plug-and-Play-Umfeld ermöglicht, in welchem Kunden eine Vielzahl von Lösungen implementieren können, um ihre Einkaufsprozesse unabhängig vom aktuellen Reifegrad ihrer Organisation zu automatisieren und zu digitalisieren. Die Plattform bietet ein zentrales Datenmanagement und eine tiefe ERP-Integration, Identity Management, Prozessworkflows, Analysen und Third Party-Integrationen für alle Beschaffungsprozesse. Modine Manufacturing, die Hyster-Yale Group, Varian Medical Systems, Carl Zeiss und illycaffe sind einige der vielen Jaggaer-Kunden. (sd)

25. April 2019