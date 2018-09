Konsequent nachhaltig mit System

Anzeige

Die faltbare, robuste Mehrweg-Paletten-Box aus Kunststoff wurde vom belgischen Unternehmen Smart-Flow Europe als ergonomische und nachhaltige Alternative zu starren Gitterboxen oder schweren Holzpaletten mit Plastikfolien und Bändern entwickelt.

Interessant ist diese faltbare Kunststoff-Paletten-Box mit dem Namen Super-Tripbox SF 800TB2 für die Branchen Automobil, Pharma, Elektronik, Retail und Textil. Denn gerade in diesen werden stabile kostenbewusste Mehrweg-Großladungsträger für den sicheren Transport und die Lagerung der empfindlichen Teile und Komponenten sowie für eine reibungslos funktionierende Lieferfrequenz und Prozesskette nachgefragt.

Die faltbare Super-Tripbox wird als aufeinander abgestimmtes, stabiles und ineinander- gesetztes System aus Palette, Box und Deckel aufgebaut und punktet neben deutlicher Kostenersparnis zusätzlich mit Ergonomie und Nachhaltigkeit.

Ergonomisch ist die Paletten-Box aufgrund des innovativen Smart-Lock-Systems, das eine schnelle und sichere Selbstverriegelung enthält, eine einfache Montage und Demontage ermöglicht sowie einen rutschsicheren Deckel mit integrierten Handgriffen bietet. Zusammen betrachtet, verbessert dies die Arbeitsergonomie und Sicherheit für die Mitarbeiter. Außerdem erlaubt das geringere Eigengewicht des Kunststoffs ein spürbar leichteres Handling.

Die Nachhaltigkeit wird einerseits durch die Wiederverwendbarkeit der robusten Kunststoffboxen und -Paletten (Mehrweg statt Einweg) garantiert, wodurch zusätzliche Endverpackungen wie Plastikfolien oder -bänder vermieden werden. Andererseits unterstreichen die anfallenden Entsorgungskosten und die hundertprozentige Recycelbarkeit des kompletten Ladungsträgers die Nachhaltigkeit.

Das hochwertige Kunststoffmaterial kann als Kunststoffgranulat zur Produktion neuer Kunststoffpaletten oder Boxen in einem Upcycling-Kreislauf verwendet werden, da der Kunde am Ende der Produktlebensdauer die Paletten-Box als recycelbaren Rohstoff an die Hersteller zurückverkaufen kann.

Durch die platzsparende Faltbarkeit sowie optimale Stapelung im Frachtraum wird eine Leergut-Retourenquote von bis zu 75 Prozent erreicht, wodurch die Transportkosten nachhaltig gesenkt werden. Außerdem werden umweltbelastende, kostspielige und zeitaufwendige Umreifungssysteme überflüssig.

Dieser innovative Mehrweg-Großladungsträger wurde, basierend auf den schon im Einsatz befindlichen Tripbox-Lösungen von Smart-Flow, zusammen mit Kunden aus deren praktischer Erfahrung heraus entwickelt und optimiert. Dabei stand für das familiengeführte Unternehmen im Vordergrund, eine ausgereifte, kosteneffiziente und in der Supply Chain des Kunden nachhaltig einsetzbare Lösung mit System zu präsentieren.

10. September 2018