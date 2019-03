Lieferantentag Mecklenburg-Vorpommern expandiert weiter

Anzeige

„Die Welt im Wandel“ ist das zentrale Motto des 18. Lieferantentages Mecklenburg-Vorpommern. „Unser Event findet am 27.03.2019 in der Rostocker HanseMesse statt und bietet gegenüber dem Vorjahr eine um 15 Prozent größere Ausstellerfläche. Damit sind wir fit für die Zukunft und bereit für zusätzliche Ausstelleranfragen“, informiert Peter Friedrichs, stellvertretender Vorsitzender der BME-Region Mecklenburg-Vorpommern und langjähriger Leiter des Lieferantentages.

Unter den ausstellenden Unternehmen befinden sich auch 2019 Metallverarbeiter, Maschinen- und Anlagenbauer, Personaldienstleister sowie Betriebe aus den Bereichen Transport und Logistik, Automotive und Industrieelektronik. Als Schirmherr wird – wie in den vergangenen Jahren – der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommerns, Harry Glawe, den BME-Lieferantentag eröffnen. Er nimmt zudem am traditionellen Rundgang durch das Messezentrum in Rostock-Schmarl teil. Am Rande der Fachmesse gibt es auch 2019 wieder ein Rahmenprogramm mit Fachvorträgen rund um Einkauf, Materialwirtschaft und Supply Chain Management: U.a. referiert Dr. Andreas Dikow, Vice President Operations der Webasto Thermo & Comfort SE, über die „Mobilität im Wandel – Chancen der Automobilzulieferer aus Mecklenburg-Vorpommern“. Die Organisatoren der Fachschau erwarten auch in diesem Jahr wieder mehr als 170 Aussteller aus Industrie, Großhandel, Handwerk und Dienstleistung sowie rund 800 Fachbesucher. Ebenfalls mit dabei sind rund 20 Unternehmen aus Dänemark, die bereits zum vierten Mal ihre Visitenkarte in der Hansestadt abgeben. Mehr als drei Viertel der ausstellenden Unternehmen sind aus dem Nordosten Deutschlands; der Rest kommt aus fast allen anderen Bundesländern und aus Dänemark.

