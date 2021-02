Studie „TOP 100 der Logistik“ veröffentlicht

Anzeige

Im Oktober ist die neue Studie „TOP 100 der Logistik“ erschienen, die die Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services des Fraunhofer IIS gemeinsam mit der Deutschen Verkehrs-Zeitung (DVZ) und der Bundesvereinigung Logistik e. V. herausgibt. 2019, im Vorjahr der Corona-Krise, ist die Logistikwirtschaft in Deutschland noch um rund 2,5 % auf ein Volumen von etwa 285 Mrd. € gewachsen. Die in der letzten Ausgabe der Studie veröffentlichte Prognose wurde damit getroffen. Zwar hat sich zur zweiten Jahreshälfte 2019 die Wirtschaftslage etwas eingetrübt; in der Gesamtschau kann 2019 insgesamt dennoch als solides Logistikjahr betrachtet werden, auch wenn sich die zu bewältigende Gütergesamtmenge in Deutschland nur mehr um 0,7 % erhöht hat. Im Vergleich zu den Vorjahren wird damit das Güteraufkommen als auch die Anzahl der Beschäftigten ein schwächeres Wachstum verzeichnet. (sd)

