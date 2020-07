Knieschutz für Mitarbeiter

Anzeige

Das neue Knieschutz-Polster von Schallenkammer Magnetsysteme ist ein Ergonomie-Produkt für viele Arbeitsplätze in Produktion, Montage, Lager und Versand. Es haftet an allen eisenhaltigen Flächen und lässt sich mit einem einzigen Handgriff anbringen, versetzen oder abnehmen. Das 50 Millimeter dicke Spezialkissen vermeidet schmerzhafte Stöße auf die Kniegelenke. Das Knieschutz-Polster hat ein Standardformat von 700 x 250 x 50 Millimetern (L x B x H), wird auf Kundenwunsch aber auch in anderen Abmessungen gefertigt. Sein dunkelgrauer Kunststoffbezug ist robust ausgeführt und lässt sich feucht abwischen. Aber auch bei der Farbgebung können Kundenwünsche berücksichtigt werden. Im Inneren befindet sich eine Schaumstoffeinlage. Das Knieschutz-Polster ist laut Hersteller eine Alternative zu Knieschon-Bandagen oder -Kappen, denen es oft an Trage- und Befestigungskomfort mangelt. (sd)

www.schallenkammer.de