Auf der Strecke von Berlin nach Hannover droht eine Zugkatastrophe: Ein IC rast auf eine giftige Ammoniak-Wolke zu! Ein minderwertiger, gefälschter Schlauch ist die Ursache. Den hat Heinz Rübli beschafft – billig im Internet. Muss er jetzt dafür büßen und 85 Millionen Euro Schadensersatz bezahlen?

„Den hab‘ ich im Internet gefunden!“, lautet die Rechtfertigung von Online-Händler Heinz Rübli. Dass in der fiktiven Geschichte am Ende „nur“ fünf Millionen Euro Schaden zu Buche schlagen, ist das Verdienst von Tim Hoffmann. Der Technische Händler sitzt im selben IC und gibt mit seinem Fachwissen den entscheidenden Hinweis, damit es nicht zum Äußersten kommt.

Der überspitzte Animationsfilm über einen fachfremden Online-Händler, der mit seinen Billigprodukten unkalkulierbare Risiken in die Abläufe bringt, trifft den Kern einer hochaktuellen Diskussion: Wie können Einkäufer den richtigen Weg zwischen niedrigstem Stückpreis und bester Eignung finden? Eingeklemmt zwischen den Zielvorstellungen der Controller und Gesellschafter auf der einen Seite und den Erwartungen von Technikern, Instandhaltern und Sicherheitsfachkräften auf der anderen Seite, vermisst mancher Beschaffer eine klare und verlässliche Richtschnur.

Die Diskussion mitgestalten will der Technische Handel in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Angesichts seines Fachwissens schmerzt es die rund 270 Großfachhändler im VTH Verband Technischer Handel e.V., wenn Unternehmen durch fehlende oder schlechte Beratung im Internet Fehleinkäufe tätigen und damit ihre eigene Produktion und Arbeitssicherheit gefährden. Nicht ohne Grund bilden die Verbandsmitglieder ihre Mitarbeiter auf überbetrieblichen Lehrgängen zu Fachberatern für Dichtungstechnik, Schlauch- und Armaturentechnik und Persönliche Schutzausrüstungen aus.

Nutzenpakete für Effizienz und Produktivität

Das Fachwissen der Großhändler und Industriedienstleister im VTH gewährleistet nicht nur die Auswahl eines hochwertigen, langlebigen und wartungsarmen Produkts zum günstigen Preis. Der geschulte Fachberater ist in der Lage, übergeordnete Problemstellungen zu erkennen und sogenannte Nutzenpakete zu schnüren. So bietet er zusätzlich zur Konfektionierung, Lieferung und Montage von Schlauchleitungen an, diese eigeninitiativ zum Prüftermin zu warten und ggf. auszutauschen. Dabei helfen die VTH-Prüfplaketten für sichere Schlauchleitungen und – unter dem Leitstern von Industrie 4.0 – Codes und Sensoren am Produkt sowie digitale Managementtools für Tablet, Smartphone und Co. Davon handeln übrigens zwei aktuelle YouTube-Videos, die als Erfolgsgeschichten auf der VTH-Website abrufbar sind.

Mit der Integration von Beratung, Einweisung und Schulung in seine Angebote sowie mit kundenspezifischen Konzepten für produktnahe, logistische und wissensintensive Dienstleistungen garantiert der Technische Handel seinem Auftraggeber Mehrwerte wie Prozessstabilität und effizientere Abläufe

Eine beispielhafte Händler-Leistung, die Einkäufer weder unter den Shopping-Ergebnissen bei Google finden noch in den Amazon-Warenkorb legen können, ist die vorausschauende Wartung und Instandhaltung. Daher hat der VTH zum Thema „Predictive Maintenance" ein Whitepaper herausgegeben. Zunächst geht es darum, wie sich dieses Wartungsmodell von konventionellen unterscheidet. In der betrieblichen Praxis kommen bislang vor allem „Reactive Maintenance" und „Preventive Maintenance" zum Tragen. Das Whitepaper stellt sie „Predictive Maintenance" gegenüber und benennt die Vorteile des neuen Ansatzes.

Der VTH Verband Technischer Handel e.V. entwickelt gemeinsam mit den VTH-QUALITÄTSPARTNERN, das sind führende Markenhersteller aus der Lieferindustrie, fortlaufend nutzwertige Informations- und Veranstaltungsformate. Beispielsweise zur Frage, was Anwender von Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) vom Handel erwarten dürfen, um den Übergang von der europäischen PSA-Richtlinie zur neuen europäischen PSA-Verordnung sicher und rechtskonform zu gestalten.

