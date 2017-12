Anzeige

Mythos Real Madrid. Psotta, Kai, Börsenmedien, Kulmbach 2017,

272 Seiten, 19,99 €

ISBN: 978–386–470432–1

Real Madrid ist das Nonplusultra des Fußballs. Ein Verein, der mit normalen Maßstäben nicht mehr zu messen ist. Spieler und Trainer schwärmen in den höchsten Tönen vom populärsten Klub der Welt. Doch was macht diesen Verein größer als alle anderen? Warum zieht er mehr Menschen in seinen Bann als die Konkurrenz? Was genau steckt hinter dem Mythos Madrid? Sportjournalist Kai Psotta hat sich auf eine lange Reise begeben, um Real Madrids Faszination zu entschlüsseln. Er sprach dafür mit Spielern, Trainern, Funktionären, absoluten Insidern. „Mythos Real Madrid“ ist ein Muss für jeden Fußballfan, der über die Bundesliga hinausschaut und wissen will, wie der Klub von Ronaldo, Kroos und Co. wirklich tickt.

„Die Idee für das Buch entstand am 29. April 2014, als Bayern München in der Champions League böse gegen Real Madrid verloren hat“, erzählt der Autor Kai Psotta. „In der Mixed Zone, also wo die Reporter die Spieler interviewen dürfen, wurde ich wie magisch von Ronaldo, Benzema und Co. angezogen und habe sie am Ende mehr beobachtet als mit den Bayern-Spielern zu sprechen, was mein Job gewesen wäre. Unerklärlich, warum.“ ag

