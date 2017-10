Neu: Benchmarking-Report Pkw-Flottenmanagement

Anzeige

In vielen Betrieben zählt das Pkw-Flottenmanagement zu einem Bereich, der vom Einkauf nicht geleitet wird. Lediglich in jedem zweiten Unternehmen ist der Einkauf involviert. Oft müssen die Verantwortlichen unterschiedlichen Ansprüchen von Geschäftsführung, Vertrieb und anderen Mitarbeitern gerecht werden. Insgesamt gilt, subjektive Dienstwagen-Vorstellungen und erforderliche Fahrzeugeigenschaften zu vereinen, ohne eine komfortable Fahrzeugausstattung und die umweltfreundliche CO2-Policy aus den Augen zu verlieren. Oft führt jedoch die fehlende Kostentransparenz dazu, dass die Ausgaben weiter steigen.

Um im Flottenmanagement mehr Transparenz zu schaffen, hat der BME den „Benchmarking Report Pkw-Flottenmanagement“ veröffentlicht. Dieser enthält Kennzahlen zu Kosten und Struktur des Fuhrparks sowie Informationen zur Organisation und zum Vertragsmanagement. Die im Report aufgeführten Kernaussagen stellen dabei eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Analyse und Darstellung der Kennzahlen dar.

Der BME als neutraler, unabhängiger Verband leistet hiermit einen Beitrag für mehr Transparenz und Effizienz in diesem nicht-traditionellen Einkaufsbereich. Seit zehn Jahren bietet der BME als neutraler unabhängiger Verband seinen Mitgliedern ein breites Spektrum an Benchmarking-Services an, die Einkaufsentscheider im strategischen und operativen Geschäft unterstützen. Der Preis des „BME-Benchmarking Report Pkw-Flottenmanagement“ beträgt 980€ zzgl. MwSt. Der Report kann per Email unter benchmark@bme.de bezogen werden.

Der BME sucht weitere Unternehmen, die sich an der Datenerhebung für die nächste Ausgabe beteiligen. Machen Sie mit! Nach Veröffentlichung des Reports werden Ihnen als Teilnehmer die Auswertungsergebnisse kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Weitere Infos:

pierina.miladinovic@bme.de

Der neue BME-Report schafft Transparenz auf dem Fuhrpark-Sektor.

1. Oktober 2017