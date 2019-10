Weiterbildung

Anzeige

Im Rahmen eines Intensiv-Trainings lernen Einkaufsmanager vom 02. bis 04. und 11. bis 13. Dezember 2019 in Frankfurt, wie sie ihre individuelle Digitalisierungs-Strategie passgenau erstellen können.

Die Teilnehmer des neuen BME-Trainings „Certified Digital Procurement Manager“ erhalten in sechs Modulen das notwendige Rüstzeug, um den Transformationsprozess unternehmensintern aktiv zu gestalten und eine Weiterentwicklung der Beschaffung als strategischer Werttreiber in der digitalen Transformation sicherzustellen.

Das BME-Training richtet sich an Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Einkauf und Beschaffung, Materialwirtschaft, Logistik sowie Supply Management aus Unternehmen aller Größen und Branchen, die sich in der Transformationsphase befinden und die 4.0-Umsetzung anstreben oder bereits durchführen.

Das Konzept des Trainings orientiert sich an der Gamification-Schulungsmethode. Die Teilnehmer erlernen zunächst, wie sich unter dem Einfluss der Digitalisierung Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle verändern. Dabei werden auch die zentralen Methoden und Werkzeuge vermittelt, die einkaufsseitig auf dem 4.0-Sektor von Bedeutung sind.

Angelehnt an die Lerninhalte erarbeiten die Teilnehmer eine Transformations-Roadmap für das eigene Unternehmen. Diese Roadmap wird im Rahmen einer mündlichen Prüfung präsentiert und umfassend diskutiert. Daran schließt sich zum Abschluss ein ausführliches Fachgespräch an, das den Teilnehmern weitere zielgerichtete und praxisbezogene Hilfestellungen für die Zukunft an die Hand gibt.

2. Oktober 2019