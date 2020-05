Neuer Leiter des Einkaufs

Anzeige

Die K Mail Order GmbH & Co. KG (Klingel Gruppe) hat eine Position im Management neu besetzt: Christian Hellmund verantwortet als Senior Vice President Sourcing & Procurement seit Februar das Beschaffungswesen des Multichannel-Distanzhändlers. Er folgt in seiner Funktion auf Beatrice Grünwald. Christian Hellmund bringt über 22 Jahre Erfahrung im Textilhandel mit, zwölf davon verbrachte er im Ausland. Der Diplom-Betriebswirt leitete unter anderem das Einkaufsbüro von KarstadtQuelle in Neu-Delhi mit und war für Tchibo und Arcandor in Hong Kong tätig. Vor seinem Wechsel verantwortete Hellmund als Vice President die Bereiche Einkauf und Supply Chain Management bei der Heinrich Heine GmbH. (sd)