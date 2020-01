Australisches Start-up gekauft

Anzeige

Anfang November hat die europäische Reisebuchungsseite und -App Omio das Start-up Rome2rio erworben, einen Online-Anbieter für die Planung weltweiter Reiserouten. Die beiden Gründer werden das australische Start-up weiter aus Melbourne als eigene Plattform leiten. Die Unternehmen wollen Synergien vor allem in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Technologie nutzen. Die beiden Unternehmen haben zusammen eine halbe Milliarde Kunden. Naren Shaam, CEO und Gründer von Omio, sagte laut einer Pressemeldung von Rome2rio: „Wir freuen uns, Rome2rio in die Omio-Familie aufzunehmen. Das erfahrene Team hat ein großartiges Produktportfolio mit innovativer Technologie aufgebaut und ein großes Wachstum hingelegt. Zusammen werden unsere beiden Marken eine halbe Million Nutzer jedes Jahr erreichen und bieten den Zugang zu Tausenden Transportunternehmen weltweit. So können wir unsere Vision erfüllen, das weltweite Reisen für Kunden zu ermöglichen.“ (sd)

1. Januar 2020