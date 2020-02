Medienmanagement

Anzeige

Mit dem Fortschreiten der Digitalisierung von Inhalten sowie der Open Access-Transformation wird die Nutzung digitaler Fachinformation vielschichtiger und komplexer. Zur optimalen Informationsversorgung der MitarbeiterInnen sind Unternehmen und auch Kliniken einerseits auf lizenzierte Inhalte, wie Zeitschriften, eBooks und Datenbanken angewiesen, nutzen parallel aber auch frei zugängliche Inhalte. Die Asklepios Kliniken, private Betreiber von Krankenhäusern in Deutschland, haben sich zum Ziel gesetzt, diese Welten in der internen Online-Bibliothek zu vereinen und den MitarbeiterInnen so immer den passenden und zugleich wissenschaftlich verifizierten Inhalt bereitzustellen.

Eine zentrale Online-Bibliothek hilft bei der Recherche

Die „Asklepios Zentralbibliothek online“ wurde in enger Zusammenarbeit mit Lehmanns Media, einem Spezialist für Fachinformationen, realisiert und zu Beginn dieses Jahres ins Intranet eingebunden. Auf Basis des Lehmanns Medien-Portals „Le2B“ stellt die Online Bibliothek eine Meta-Suchmaschine bereit, die lizenzierten und frei verfügbaren Content umfänglich erschließt. In der Meta-Suche werden inhaltliche Suchergebnisse mit Lizenzinformationen „gematcht“, sodass die Mediennutzung über alle Quellen hinweg in einer konsolidierten Anwendung erfolgt.

„Wir haben uns darauf spezialisiert, die Transformation der Informations-Infrastruktur im Sinne unserer Kunden aktiv mitzugestalten. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir Asklepios mit unserer Lösung helfen konnten, die interne Informationsversorgung effizienter und transparenter zu gestalten,“ äußert sich Lehmanns Media Geschäftsführer Detlef Büttner.

„Wir sind mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden und waren überrascht, dass die Anwendung ohne lange Vorlauffristen und überbordendem Projektaufwand realisiert werden konnte. Wir freuen uns auf die gemeinsame dynamische Weiterentwicklung unserer Online-Bibliothek. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an allen Standorten werden davon ganz sicher profitieren – und letztendlich auch die Patienten,“ sagt Professor Dr. Christoph U. Herborn, Vorstand und CMO der Asklepios Kliniken. (sd)

Kontakt: Lehmanns Media, Köln

www.lehmannspro.de

10. Februar 2020