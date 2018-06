Online-Tool berechnet Lebensdauer exakt

Anzeige

Der 3D-Druck von schmier- und wartungsfreien Gleitlagern aus Tribo-Polymeren ermöglicht eine hohe Freiheit in der Konstruktion bei gleichzeitiger Verschleißfestigkeit der verwendeten Bauteile. Um das zu erreichen, erforscht und entwickelt Igus neue 3D-

Druckwerkstoffe für bewegte Anwendungen. Umfangreiche Versuchsreihen im eigenen Testlabor ermöglichen es, Nutzern online die Lebensdauer des individuell additiv gefertigten Polymer-Lagers genau zu berechnen. Alle Iglidur-Kunststoffe werden intensiv auf Verschleiß und Reibwert getestet. 10.000 Tests jährlich liefern dabei die Datenbasis für den Online-Lebensdauerrechner. In vier Schritten erfasst das Expertensystem die individuellen Anforderungen und stellt anschließend dem Nutzer eine umfangreiche Eignungs- und Lebensdaueranalyse aller schmier- und wartungsfreier Iglidur-Werkstoffe online zur Verfügung.

Das kostenfreie Online-Tool liefert konkrete Aussagen für sowohl im Spritzguss produzierte Gleitlager als auch für 3D-gedruckte Varianten. Mit dem Angebot aus inzwischen sechs Tribo-Filamenten für das FDM-Verfahren sowie zwei Werkstoffen für das Selektive Lasersintern können unter anderem Gleitlager hergestellt und auch direkt in industriellen Anwendungen zuverlässig betrieben werden. Über den 3D-Druck-Service lassen sich in lediglich drei einfachen Schritten Prototypen oder Sonderteile für Kleinserien unkompliziert, schnell und zu geringen Kosten produzieren, heißt es. Für alle sechs Werkstoffe bietet Igus jetzt die Online-Lebensdauerberechnung an. (dk)

