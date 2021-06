Statement von Ahmet Yilmaz, Repräsentant Turkish Machinery Deutschland

Anzeige

Die Herausforderungen sind so groß, dass diese allein nicht bewältigt werden können. Ob Klima, Digitalisierung, sichere Supply Chain, New Green Deal – all dies sind Gründe, welche einen europäischen Zusammenhalt erfordern. Europa erfindet sich daher in der Industrie gerade neu, das Herzstück ist der Maschinenbau. Die entsprechenden Hersteller in Europa sind größtenteils klein- und mittelständische Unternehmen. Auf Grund dieser Tatsache müssen über nationale Grenzen hinweg Potenziale und Möglichkeiten für eine europäische Lösung gesucht werden. Smarte Produkte und Fabriken mit grüner Technologie – das können wir nur gemeinsam bewältigen.

Wir, Turkish Machinery in Deutschland, stehen für Kooperationen, Zusammenarbeit, fairen Handel,

sichere Supply Chain sowie Forschung und Entwicklung bereit. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie unser Office in Braunschweig.

www.turkishmachinery.org