BluJay Solutions, ein Anbieter für globale Supply-Chain-Software, und Uber Freight kooperieren. Ziel der Partnerschaft ist es, Unternehmen beim Aufbau stabiler Lieferketten zu helfen.

Supply Chain Manager müssen in der Lage sein, Marktentwicklungen zu erkennen, um Entscheidungen zu treffen. Durch die Integration in das Transportmanagement von BluJay via API können Verlader ab sofort auf die Echtzeit-Preisfindungs- und Ausschreibungsfunktionen von Uber Freight zugreifen.

Uber Freight wird direkt in die BluJay-Plattform integriert und unterstützt so den sofortigen Abruf von Angeboten, Buchungen und Carrier-Matching. Durch die Integration profitieren Unternehmen, die BluJays Transportmanagement-Anwendung nutzen, von Uber Freights Netzwerk aus über 50.000 Spediteuren sowie einem umfassenden Preisüberblick.

Das Angebot ist derzeit in Nordamerika und in Kürze auch in Europa verfügbar. (sd)

www.blujaysolutions.com