Präzise und leicht in der Bewegung

Kugelbuchsen, also Wälzlager für Längsbewegungen, die Dr. Tretter im Programm führt, laufen auf zylindrischen Wellen ohne Hubbegrenzung. Zwischen den tragenden Kugeln und der Welle besteht ein Punktkontakt. Damit lassen sich genaue und leichtgängige Bewegungen bei mittleren Traglasten erreichen. Der Anbieter offeriert eine breite Palette an unterschiedlichen Kugelbuchsen. Sie sind in zylindrischer und Flanschausführung oder integriert in Gehäuse-Lagereinheiten erhältlich. Viele Linearführungsaufgaben lassen sich kosteneffizient mit diesen Systemen lösen. Die zylindrisch geformte Kugelbuchse etwa kann geschlossen, geschlitzt oder offen ausgeführt sein. Für die Montage muss sie in eine Bohrung eingebracht und gesichert werden. Offene Kugelbuchsen kommen bei unterstützten Wellen zum Einsatz. Die geschlitzte Ausführung wird in geschlitzte Lagergehäuse eingebaut. Per Schraube im Gehäuse kann der Anwender das Spiel zwischen Buchse und Führungswelle einstellen.

29. März 2019