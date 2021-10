Produktsuche in Amazon Business

Onventis hat die Beschaffung von C-Artikeln vereinfacht. Die ,,Amazon Business Integrated Search“, kurz ABIS, konsolidiert die Suche nach Amazon-Business-Artikeln im eigenen Einkaufssystem.

,,Mit ABIS können Beschaffungsorganisationen in Onventis auf das gesamte Amazon-Business-Sortiment zugreifen“, erklärt Daniel Taglieber, Head of Product Management Procure to Pay bei Onventis. ,,Einkäufer suchen nach relevanten Produkten in vertrauter Systemumgebung, wählen aus den Produktangeboten das passende aus und bestellen wie gewohnt im Onventis System.“ Hierzu wird das Amazon-Business-Sortiment über eine API in die Onventis-Produktsuche eingebunden. Die integrierte Produktsuche erstreckt sich neben statischen oder herkömmlichen OCI-Shops nun auch über das gesamte, angebundene Amazon-Business-Sortiment und beinhaltet alle gewohnten Features, wie das Business Pricing und der Anwendung von Amazon-Business-Guided Buying-Richtlinien. (sd)