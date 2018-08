Rohstoffpreise sinken leicht

Anzeige

Im Juni sank der HWWI-Rohstoffpreisindex gegenüber dem Vormonat um 1,2 % (in Euro: -0,1 %) und notierte bei 134,6 Punkten (in Euro: +127,8 Punkte). Der seit März anhaltende Aufwärtstrend in der Preisentwicklung auf den internationalen Rohstoffmärkten wurde unterbrochen. Die Betrachtung der Rohstoffgruppen zeigt, dass die Teilindizes für Energie-, Industrierohstoffe sowie Nahrungs- und Genussmittel Verluste verzeichnen. Der Index für Energierohstoffe fiel um 1,1 % (in Euro: +0,1 %), wobei der Rohölpreis im Monatsdurchschnitt erstmals seit drei Monaten gesunken ist. Der Index für Industrierohstoffe fiel um 0,2 % (in Euro: +0,9 %). Am stärksten gefallen ist der Index für Nahrungs- und Genussmittel. Er sank um 5,9 % (in Euro: -4,9 %). Daher ist der Index ohne Energie ebenfalls gefallen. Er fiel um 2,2 % (in Euro: -1,1 %) auf 116,2 Punkte (in Euro: +110,5 Punkte).

1. August 2018