Auf dem 5. BME Global Pharma Supply Chain Congress empfing der BME vom 3. bis 5. März in Dresden rund 200 internationale Supply Chain Top Manager aus den Bereichen Pharma, Medizintechnik, Biotechnologie und Generika.

„Das Supply Chain Management befindet sich in einer großen Metamorphose. Lange Zeit war die Rollenverteilung klar: Produktentwicklung, Marketing und Produktion geben in den meisten Organisationen den Ton an. Sie definierten Produkte und Funktionen für den Markterfolg. Die Supply-Chain-Optimierung hatte im Wesentlichen die Funktion, die Kostenstrukturen weiter zu optimieren und die Lieferfähigkeit sicherzustellen. Doch die Zeiten ändern sich radikal, so auch die Boardroom Conversations im Jahr 2020“, betonte BME-Hauptgeschäftsführer Dr. Silvius Grobosch in seiner Eröffnungsrede.

Es bestehe kein Zweifel, dass jeder erfolgreiche Supply Chain Manager auf dem neuesten Stand sei, wenn es darum geht, die aktuellen Herausforderungen in seinem jeweiligen Bereich zu meistern. In Zukunft werde der wahre, nachhaltige Erfolg jedoch zu einem großen Teil von der intelligenten Zusammenarbeit innerhalb verschiedener Geschäftsfunktionen und innerhalb verschiedener Organisationen bestimmt. Ein gemeinsamer Ansatz ermögliche es, Informationen zu sammeln, zu analysieren und zu verbreiten. Grobosch: „Diejenigen, die die Informationsströme beherrschen, beherrschen den Markt. Dies ist eine ziemlich neue Verantwortung für die Lieferkette.“ Wer am Steuer sitze, müsse auch die Verantwortung für die Richtung übernehmen. Die reine Effizienzlogik, die lange Zeit der Kompass für die Unternehmen gewesen sei, reiche nicht mehr aus.

Der BME-Hauptgeschäftsführer informierte, dass sein Verband im Rahmen des Kongresses erstmals mit dem Europäischen Innovationsrat (European Innovation Council – EIC) zusammenarbeitet. Der EIC vereint die wichtigsten EU-Instrumente zur Innovationsförderung und verfügt über ein Netzwerk von 4.500 innovativen kleinen und mittleren Unternehmen. Die 20 interessantesten KMU präsentierten ihre Services und Lösungen auf dem 5. BME-Global Pharma Supply Chain Congress. Die Teilnehmer hatten im Anschluss die Möglichkeit, individuelle B2B-Gespräche mit Vertretern der KMU zu führen.

