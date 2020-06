Chemiemarktplatz erweitert Leistungsangebot

Anzeige

Die Plattform chembid erweitert ihr Leistungsangebot um datenbasierte Exklusivdienste für Einkäufer und Anbieter chemischer Produkte. Plattformnutzer können über einen Dashboard-Service den gesamten Chemikalienmarkt im Blick behalten. Auf Basis dieser Daten sollen Unternehmen schnellere und zuverlässigere Geschäftsentscheidungen treffen können.

Chembid ist darauf spezialisiert, branchenspezifische Daten zu sammeln, zu analysieren und ihren Nutzern intelligent aufbereitet zugänglich zu machen. Mit einem neuen Service stellt die Suchmaschine und Market Intelligence Plattform für Chemikalien Market Insights und Produktdaten nun stärker in den Fokus. So erleichtert chembid somit nicht nur den Ein- und Verkauf von Chemikalien über die Suchmaschine, sondern bietet seinen Nutzern darüber hinaus mit dem Dashboard-Service eine datengetriebene Grundlage für nachhaltige und intelligente Chemikaliengeschäfte. Entscheidungsträger aus dem Einkauf, Marketing und Vertrieb erhalten somit künftig alle Insights zum Chemikalienmarkt gebündelt auf chembid.

Dashboard mit ausgewählten Chemie-Produkten

Über das Dashboard gewährt chembid den Nutzern Markteinblicke zu individuell ausgewählten Produkten. In insgesamt sechs Modulen werden über das Dashboard unter anderem Analysen zur aktuellen Nachfrage auf chembid, potenzielle Leads und Preisentwicklungen bereitgestellt. Auch übergreifende Chemikalieninformationen, wie Synonyme, Handelsnamen und Anwendungsbereiche, sowie Informationen zu Anbietern und Wettbewerbern und branchenrelevante Nachrichten können ab sofort für Premiumnutzer über das Dashboard eingesehen werden.

Handlungsempfehlungen aufgrund von Marktdaten

Fundament des Services ist ein komplexes Datennetzwerk, welches das SaaS-Unternehmen im Laufe der letzten Jahre aufgebaut hat. Unzählige Datenpunkte werden tagtäglich erfasst und anhand eigens entwickelter, intelligenter Algorithmen analysiert. Marc Riley, Chief Technology Officer von chembid, war verantwortlich für die technische Umsetzung des Market Intelligence Services: „Mit dem chembid-Dashboard haben wir eine bisher einzigartige Möglichkeit geschaffen, die Flut an digital verfügbaren Informationen zum Chemikalienmarkt an einer Stelle zugänglich zu machen. Über das Dashboard können Einkäufer und Anbieter von Chemikalien Marktentwicklungen einfacher und schneller beobachten. So lassen sich fundierte Handlungsempfehlungen ableiten und schlussendlich effizientere Entscheidungen treffen.“

Aufwendige Recherche entfällt

Im Direktvergleich zu anderen Anbietern hat der chembid Dashboard-Service einen entscheidenden Vorteil: Sämtliche relevante Informationen zum Chemikalienmarkt, von der aktuellen Nachfrage auf chembid, über potenzielle Leads bis hin zu exklusiven Preis- und Produktinformationen, werden über das Dashboard bereitgestellt. Die aufwendige Recherche über unterschiedliche Plattformen und die kostenpflichtige Inanspruchnahme mehrerer Informationsdienstleister bleiben Unternehmen damit zukünftig erspart.

In den kommenden Wochen und Monaten soll der Market Intelligence Service stetig um weitere Quellen und neue branchenrelevante Features ergänzt werden. (sas)

Über chembid

chembid ist ein SaaS-Unternehmen mit Sitz in Oldenburg. Mit dem Betrieb der Suchmaschine und Market-Intelligence-Plattform für Chemikalien stellt chembid Business Intelligence, Sourcing- und Marketingservices für Einkäufer und Anbieter bereit. Die im Oktober 2017 gestartete Plattform bietet die Möglichkeit, Chemikalien in Millionen von Angeboten verschiedener Marktplätze und Webshops über eine zentrale Suche zu finden und zu vergleichen.

chembid GmbH, Oldenburg

Weitere Informationen: www.chembid.com