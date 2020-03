Werkstoffprüfung: Shore-Härte gibt wichtige Anhaltspunkte Werkstoffprüfung: Shore-Härte gibt wichtige Anhaltspunkte

Anzeige

Die Shore-Härte ist eine der wichtigsten Kenngrößen für Schläuche, Halbzeuge, Dichtungen und andere Bauteile aus Kunststoffen. Die Härteprüfung nach Shore gilt als besonders einfaches Verfahren, um die Härte von harten Kunststoffen und weichen Elastomeren zu messen. Die Reichelt Chemietechnik informiert über das Prüfverfahren und die Eigenschaften, die sich aus den ermittelten Werten ableiten lassen. So gibt die Härteprüfung wichtige Anhaltspunkte für die mechanische Belastbarkeit, Qualität des Schlauchmaterials und das Verformungsverhalten. Außerdem kann die Materialhärte als Richtwert für das Abdichtverhalten eines Elastomers verwendet werden. Denn der Anwendungsbereich von Kunststoffschläuchen und -rohren ist vielfältig. Ob als Kraftstoffschlauch im Pkw, als Chemikalienschlauch im Labor oder als Druckluftschlauch in der Pneumatik: Schläuche werden für zahlreiche verschiedene Applikationen benötigt. Um den unterschiedlichen Anforderungen ge- recht zu werden, etwa an Sta-

bilität, Druckbeständigkeit oder Temperaturbeständigkeit, werden Schläuche heute aus vielen unterschiedlichen Materialien hergestellt, meist aus Elastomeren und härteren Kunststoffen. (dk)

Kontakt: Reichelt Chemietechnik GmbH & Co.

Englerstr. 18

69126 Heidelberg

www.rct-online.de

