2018 hat die Sonne via Photovoltaik ungefähr neun Prozent des Netto-Stromverbrauchs in Deutschland abgedeckt. An sonnigen Werktagen waren es zeitweise bis zu 45 %, an Sonn- und Feiertagen sogar bis zu 60 %. Das machte in Summe 46 TWh. Ein Gespräch mit Professor Werner vom Institut in Stuttgart über Status und Zukunft der Branche.

Michael Grupp, freier Journalist

5. Juni 2019