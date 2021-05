Einkaufsberatung

Anzeige

Inverto, die auf Einkauf und Supply Chain Management spezialisierte Tochter der Boston Consulting Group (BCG), tritt in den französischen Markt ein und hat kürzlich ihr Büro in Paris eröffnet. Ziel ist es, Ende des Jahres eine zweistellige Anzahl an MitarbeiterInnen am Standort Paris zu haben.

Als Geschäftsführer baut Denis Di Vito die Geschäftstätigkeit auf und leitet den Standort. Er war für namhafte Beratungsunternehmen tätig und ist seit rund 15 Jahren auf den Einkauf spezialisiert. Zuletzt hat er anspruchsvolle Transformations- und Carve-out-Projekte geleitet. Die französische Wirtschaft wurde hart von der Corona-Pandemie getroffen. Viele Unternehmen haben mit Problemen wie sinkender Rentabilität, hohen Fixkosten und Unterbrechungen in der Lieferkette zu kämpfen. Inverto will französische Unternehmen unterstützen, effiziente Wege für den Neustart zu finden. (sd)