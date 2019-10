Geländerbau

Anzeige

Das nordrhein-westfälische Unternehmen Brinck fertigt in seiner eigenen Gießerei Aluminium-Rohrverbinder für Geländer im Innen- und Außenbereich. Brinck bietet die Wahl zwischen drei Befestigungen: Rohrverbinder der geschlossenen Bauart erlauben ein Durch- oder Einschieben der Rohre; bei der mehrschaligen Bauart hingegen umfassen zwei Aluminiumsegmente das Rohr. Und bei der dritten Bauart handelt es sich um Rohrverbinder mit einer Innenspann-Mechanik. Die Rohrverbinder von Brinck gibt es in metrischen und zollmaßigen Abmessungen. Die metrischen Typen haben Durchmesser von 25, 30, 40, 45 und 50 Millimeter. Alle Rohrverbinder bestehen aus einer korrosions- und witterungsbeständigen Aluminium-Legierung nach EN 573-3 (DIN 1715). Darüber hinaus bietet Brinck alle Rohrverbinder in fünf verschiedenen oberflächentechnischen Finishings und farbigen Pulverbeschichtungen in jedem RAL-Ton an. (sd)

31. Oktober 2019