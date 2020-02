Still GmbH zeigt auf der Logimat Gesamtlösungen

Anzeige

Auf der Logimat zeigt Still in Halle 10, Stand B41, intelligente Gesamtlösungen. Ein Highlight ist der neue Stapler RX 60. Mit einer Fahrgeschwindigkeit bis 21 km/h sowie verbesserten Hubgeschwindigkeiten hat der RX 60 neue Standards in der Gewichtsklasse 2,5 bis 3,5 t gesetzt. Insgesamt liegen die Fahrleistungen des RX 60 auf Diesel-Stapler-Niveau. Damit hat Still das passende Fahrzeug zur steigenden Nachfrage nach emissionsfreien E-Staplern und nachhaltigen Logistiklösungen.

2016 führte Still mit dem iGo neo CX 20 den ersten autonom fahrenden Kommissionierer ein. Das mit dem IFOY ausgezeichnete Fahrzeug folgt dem Kommissionierer durchs Lager, kann aber jederzeit manuell gesteuert werden. Auf der Logimat 2020 stellen die Hamburger die Weiterentwicklung auf Basis der neuen OPX-Baureihe vor, die nicht nur eine größere Fahrzeugauswahl, sondern auch eine Reihe neuer Technologien für eine verbesserte Steuerung und höchste Verfügbarkeit mit sich bringt. (sd)

Kontakt: Still GmbH, Hamburg

www.still.de

