Digitale Geschäftsprozesse für chemische Industrie

Kunden von CheMondis, einem B2B-Online-Marktplatz für Chemikalien in Europa, profitieren von einer digitalen Abwicklung ihrer Geschäftsprozesse. Möglich macht dies die strategische Partnerschaft mit Elemica, dem cloudbasierten Digital Supply Network für die Fertigungsindustrie. Die Partner ermöglichen die Anbindung jedes Käufers oder Lieferanten an das CheMondis-Netzwerk. Die Integration des digitalen Auftragsmanagements erfolgt über die ERP-Systeme der Partner. Möglich ist auch eine Anbindung über die E-Mail-Infrastruktur. So erweitern sie die Verkaufsplattform, indem sie die Datenmanagement- und Auftragsvermittlungsdienste von Elemica bündeln und in die Plattform integrieren. Darüber hinaus erweitert CheMondis sein bestehendes Serviceangebot um weitere Dienstleistungen. (sd)