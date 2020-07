Ausgezeichnet mit German Design Award

Anzeige

Erneut gelingt es dem Hersteller für Workwear Würth Modyf, den German Design Award zu ergattern. Die „Stretch X Kollektion“ wurde in der Rubrik „Industry“ gewürdigt. Aus der Wertung der Jury: „Die Arbeitsbekleidungslinie für Damen und Herren vereint Funktionalität, Schutz und Tragekomfort mit einem modernen, professionellen und sehr hochwertig wirkenden Look in acht verschiedenen Farben.“ Die Würth Modyf GmbH & Co. KG ist seit 1997 im Bereich Workwear & Safety Footwear aktiv. Sie ist innerhalb der Würth-Gruppe ein eigenständiges Tochterunternehmen mit Sitz in Künzelsau-Gaisbach. (sd)

www.modyf.de