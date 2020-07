Plattform mit Seminaren bietet einen Überblick

Anzeige

Unternehmen sind sich einig, dass die Qualifizierung von Mitarbeitern und Führungskräften wichtig ist, um den wirtschaftlichen Erfolg zu sichern. Bereits in einer Studie der Staufen AG („Best Strategy 2018. Was deutsche Weltmarktführer besser machen“) wird festgestellt, dass alle Bereiche parallel angegangen werden: organisatorisch, kulturell und technologisch, um sich neue Herausforderungen zu stellen. Diese können Unternehmen nur mit einem aufgeschlossenen Mindset angehen, qualifizierten Mitarbeitern und einer neuen Führungskultur. Veränderungen sollten nicht nur angekurbelt werden, sondern müssen die Chance haben, langfristig zu greifen – ohne reibungslose und transparente Prozesse in allen Bereichen sei dies nicht möglich.

Sowohl in der Krise als auch in der Zeit danach sind Unternehmen besonders auf fähige Mitarbeiter angewiesen. Qualifizierte und loyale Mitarbeiter helfen nicht nur durch die Krise, sondern ermöglichen auch den anschließenden Aufstieg aus dem Tief. Deshalb ist es sinnvoll, – entgegen den Trend – auch in der Krise nicht an der Weiterbildung zu sparen, sondern „nur“ an den Prozessen zur Buchung und Vermittlung von Fortbildung.

Eine moderne Möglichkeit ist die Einbindung einer digitalen Plattform, die in Ihre bestehende Systemlandschaft integrieren werden kann. Die digitale Lösung vereinfacht Prozesse, spart Zeit und Genehmigungsschleifen, während Mitarbeitern ein umfangreiches Sortiment hochwertiger Seminare und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung steht.

Finden und vergleichen

Mitarbeiter können das Angebot durch Filterfunktionen gezielt nach Ort, Veranstaltungstyp oder Bewertungen durchsuchen. Da alle Weiterbildungsangebote auf einer Plattform konsolidiert und in gleicher Weise dargestellt werden, kann man schneller und einfacher Angebote miteinander vergleichen. So findet man die individuell passende Weiterbildung. Für Unternehmen ist wichtig, dass sie entscheiden, welche Weiterbildungsangebote ihren Mitarbeitern zur Auswahl stehen sollen. Sollten bereits Rahmenverträge und Vorteilskonditionen mit einzelnen Veranstaltern bestehen, können diese berücksichtigt werden.

Durch eine zentrale Plattform können alle am Prozess Beteiligten jederzeit den aktuellen Status der Buchungen nachvollziehen. Sie haben Transparenz über alle Buchungen und können Teilnehmerdaten zur Dokumentation automatisch an ein HR-Systeme weitergeben.

Eine Kostenkontrolle erhalten Unternehmen mit einer Aufstellung über Weiterbildungsbudgets und zugeordneten Ausgaben. Rechnungen werden digital gesammelt und verschickt. Das standardisierte Verfahren erübrigt zeitraubende Korrekturen und Einzelabrechnungen. Angebunden an ein Einkaufssystem kann die Zahlungsfreigabe digital erfolgen.

Haufe Semigator

Eine Plattform, die diese Services bietet ist der Haufe Semingator. Die Onlinelösung erlaubt Ihren Mitarbeitern von einer zentralen Stelle aus, aus über 50.000 Weiterbildungsangeboten zu wählen: Von ortsunabhängigen E-Learnings über individuelle Coachings bis hin zu Präsenzseminaren von zahlreichen Anbietern. (sas)

