Torwegge zeigt individuelle Materialflusslösungen für viele Einsatzfelder

Anzeige

Das Standardsortiment von Torwegge umfasst mehr als 4100 Räder und Rollen, fast 1700 Fördertechnik-Komponenten sowie rund 900 Produkte für die Handhabungs- und Transporttechnik. Einen Einblick in diese Produktvielfalt können sich Besucher der Logimat in Halle 10, Stand F31 verschaffen.

Ein prominentes Beispiel, wie Systeme in der Intralogistik aussehen können, ist auch in diesem Jahr das FTS TORsten. Am Messestand bewegt der Transportroboter eine mit Rollschienen beladene Palette zwischen zwei Punkten A und B hin und her. Erstmals zeigt Torwegge zusätzlich die IHE-Gehäuse-Serie. Aufgrund ihrer Zusammensetzung ist sie sehr stabil, sodass sich Lasten bis zu 700 kg befördern lassen. Sie besteht aus gepresstem Stahl und ist verzinkt. Zu ihrer Robustheit tragen ein Schwenkkopf mit zweifachem Kugellager, gehärtete Lagerschalen und starke Achsschenkelbolzen bei. (sd)

3. März 2020

Hier finden Sie mehr über: