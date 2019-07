Anzeige

Die Gussindustrie in der Türkei entwickelt sich seit vielen Jahren positiv – sowohl beim Marktvolumen wie auch in der Technologie. Über 1000 türkische Gießereien produzieren alle Arten von legierten und nichtlegierten Gussteilen.

Die Türkei ist nach Deutschland und Italien der drittgrößte europäische Produzent im Gussbereich. Weltweit liegt die Produktion von Gussteilen mit 2,2 Mio. Tonnen auf Rang 11 – eine Steigerung um 37 Prozent in den letzten fünf Jahren. Mehr als 60 Prozent der türkischen Produktion an Gussteilen gehen in den Export.

Die Produkte aus der Türkei finden in unterschiedlichsten Branchen ihren Einsatz, angefangen von der Maschinenbau-, Automobil- und Luftfahrtindustrie bis hin zur Medizintechnik. Türkische Gussunternehmen bieten mit geringen Produktionskosten, hoher Qualität, verbesserter Produktivität, eigener Entwicklung neuer Technologien sowie der geostrategischen Lage überzeugende Wettbewerbsvorteile auf dem Weltmarkt.

Die Wettbewerbsfähigkeit und Exportorientierung türkischer Gusshersteller zeigt sich auch in der Teilnahme an internationalen Messen. Auf der weltweit führenden Leitmesse für Gießereitechnologie „GIFA“ in Düsseldorf ist die Türkei nach Deutschland, China, Italien und Indien mit 75 Ausstellern das fünftgrößte Ausstellerland.

Matchmaking auf der GIFA 2019

Im Rahmen der „GIFA“ organisiert Turkish Machinery zusammen mit NRW International eine B2B-Veranstaltung. Eine Delegation von 16 international erfahrenen türkischen Zulieferer- und Maschinenbauunternehmen stellen interessierten Einkäufern ihr Produkt- und Leistungsportfolio vor. Nutzen Sie diese Möglichkeit, sich am 25.6.2019 umfassend über das breite Angebot im persönlichen Gespräch mit ausgewählten Ansprechpartnern zu informieren.

