Anzeige

Den Standardbaukasten seiner Sicherheitskupplungen erweitert Mayr permanent. Die neue Baureihe der EAS-HT High-torque-Elementekupplungen bietet eine verbesserte Leistungsdichte und eine breitere Auswahl an möglichen Bohrungen.

Neben Sicherheitsbremsen und den dazugehörigen Ansteuer- und Überwachungsmodulen entwickelt und fertigt Mayr Antriebstechnik Sicherheits- und Wellenkupplungen und bietet Komplettlösungen aus einer Hand. Deutlich erweitert wurde jetzt das Leistungsspektrum der Sicherheitskupplungen. Die neue Baureihe der EAS-HT High-torque-Elementekupplungen bietet nicht nur eine verbesserte Leistungsdichte, sondern steht auch für eine deutlich breitere Auswahl an möglichen Bohrungen. Dazu kommt eine neue Freischaltkupplungs-Baureihe EAS-compact, in die Mayr auch die Erkenntnisse aus zahlreichen Versuchsreihenhat einfließen lassen. Die Kupplungen tragen damit den stetig steigenden Anforderungen an Drehzahl und Dynamik Rechnung, betont der Anbieter. Zudem wurden die EAS-HSE Highspeed-Elementekupplungen für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen um zwei kleine Baugrößen erweitert. Im Bereich der Wellenkupplungen hat Mayr Antriebstechnik unter anderem den Drehmomentbereich der großen Roba-DS Lamellenpaketkupplungen erweitert und bietet damit auch für Bereiche größer 100.000 Nm zuverlässige Anbindungen für Messflansche. Und auch bei den spielfreien, leistungsstarken Servokupplungen vergrößert das Unternehmen seinen Standardbaukasten permanent. Neue, moderne Fertigungsverfahren sollen zudem für günstige Preise und kurze Lieferzeiten sorgen, heißt es. (dk)

25. April 2019