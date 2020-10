Contract Management Tool

Anzeige

Mit dem neuen Modul Contract Management erhalten die Anwender der E-Procurement Lösung Onventis flexible Möglichkeiten in der Anlage, Strukturierung und effizienten Verwaltung ihrer Verträge für effektive Beschaffungsprozesse. Die Nutzer des Vertragsmanagements profitieren unter anderem von automatisierten Erinnerungen an Kündigungsfristen, Vertragsverlängerungen oder -beendigungen, einer integrierten Volltextsuche für Verträge, deren Dateianhänge und Metainformationen, vertragsrelevanten Informationen sowie einer flexiblen Vertragsdatenmodellierung. ,,Unser neues Modul für Vertragsmanagement automatisiert die Verwaltung auch großer Vertragsbestände und sorgt so für ein effektives Risikomanagement und einen nachhaltigen Wertbeitrag des Einkaufs“, betont Heiko Rumpl, Director Products & Services bei Onventis, die Zielsetzung der Vertragslösung. (sd)