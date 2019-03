Anzeige

Kunststoffe haben sich im Laufe der Geschichte nicht nur als brauchbares Alternativprodukt zum Stahl etabliert. Sie überzeugen auch durch viele weitere Vorteile und Eigenschaften, die man selbst bei heutigen Edelstählen vergeblich sucht. So eignen sich Kunststoffe viel besser für stark korrosive Medien wie Chlorwasserstoff oder Salzsäure bei +180 °C. Als Vertreter eines „universell beständigen“ Kunststoffs dürfte Polytetrafluorethylen (PTFE) allgemein bekannt sein – lediglich elementares Fluor und geschmolzene Alkalimetalle können dieses Polymer angreifen. Kunststoff ist jedoch nicht gleich Kunststoff: Thermoplaste, Elastomere und Duroplaste – die drei Hauptgruppen – beschreiben strukturell unterschiedliche Polymere. Anbieter Reichelt erklärt in seinem Magazinartikel „Kunststoff vs. Edelstahl – Was eignet sich besser zum Leiten von Chemikalien?“ (http://hier.pro/6XJuC), welche Arten von Kunststoffen verfügbar sind und informiert ausführlich über deren Vor- und Nachteile.

29. März 2019