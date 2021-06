Sebastian Ullmann, Liebherr-Aerospace, über den Einsatz von ML im Einkauf

Anzeige

Die Erfahrungen von Liebherr-Aerospace Lindenberg mit Machine Learning bei der Prognose von Wiederbeschaffungszeiten erläutert Sebastian Ullmann, Leiter Organisation Produktionsplanung.

Beschaffung aktuell: Was spricht für das ML-basierende System von Inform zur Berechnung der Wiederbeschaffungszeiten?

Sebastian Ullmann: Wir fertigen Steuerungssysteme, Fahrwerke sowie Getriebe und Elektronik für die Luftfahrt. Unsere Produkte sind hochkomplex, die einzelnen Bestandteile unterliegen rigiden Qualitätsvorschriften. Fällt ein Lieferant aus, können wir dies nicht durch Ersatzbeschaffung überbrücken. Das heißt, wir sind stark von Lieferterminen abhängig. Je genauer wir darüber Bescheid wissen, desto resilienter unsere Produktion.

Beschaffung aktuell: Wie lange setzt Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH bereits die Inform-Lösung ein?

Ullmann: Seit fünf Jahren – überwiegend in unserem Einkauf. In diesem Zeitraum haben wir nicht nur Erfahrung aufgebaut, sondern auch ein gemeinsames Datenverständnis entwickelt. So konnten wir partnerschaftlich eine Lösung entwickeln und in Betrieb nehmen, die sich nun für uns auszahlt.

Beschaffung aktuell: Welche konkreten Vorteile bietet die Inform-Lösung in der Praxis?

Ullmann: Abweichungen zwischen kalkulierten und realen Lieferzeiten können die Maschinenauslastung beeinträchtigen. Darüber hinaus – und da sind die Auswirkungen natürlich noch gravierender – unsere eigenen Liefertermine. Über die Zusicherung unserer Lieferanten hinaus überprüfen wir die genannten Termine inzwischen routinemäßig. Die mithilfe von ML errechneten Prognosen zeigen inzwischen eine Abweichung zwischen Planwert und Ist-Wert von durchschnittlich nur einem Tag. Auf die im Artikelstamm hinterlegten Erfahrungswerte und Zusagen greifen wir seither nicht mehr zurück.

Beschaffung aktuell: Wie aufwendig war die Implementierung der Software?

Ullmann: Der größte Zeitfaktor war die vierwöchige Datenvalidierung während des Testbetriebs. Dabei haben wir Lieferanten ausgewählt, die regelmäßig große Mengen an Bauteilen liefern. Da das System aber schon während der Validierung aussagekräftige Prognosen lieferte, hielt sich der Gesamtaufwand in Grenzen.

Beschaffung aktuell: Setzt Liebherr Aerospace Lindenberg noch andere ML-Systeme ein?

Ullmann: Entsprechend unseren komplexen Workflows arbeiten wir mit unterschiedlichen Software-Lösungen. Mit der Produktionsplanungssoftware Felios bilden wir beispielsweise täglich über eine Million Arbeitsgänge ab – auf mehr als 2.200 Ressourcen wie Fräs- oder Schleifmaschinen, Montageabteilungen oder Wärmebehandlungen. Wir verwenden komplementäre Software-Module für eine intelligente, optimierte Fertigungssteuerung, das strategische Engpassmanagement, die Schichtplanung, zur Kennzahlenerhebung und -visualisierung sowie für die Betriebs- und Maschinendatenerfassung. Die Inform-Lösung ist allerdings die erste Software auf Basis von maschinellem Lernen.

Das Interview führte Michael Grupp, freier Journalist in Stuttgart

Direktkontakt zu Liebherr-Aerospace Lindenberg