Ziele für Geschäftsreisen

Die Studie „2018 Cities & Trends Report“ von BCD Travel hat die von Geschäftsreisenden am meisten besuchten Städte Europas und weltweit ermittelt. Dabei ist London noch immer an der Spitze, trotz der Brexit-Pläne. Laut Stewart Harvey, Präsident EMEA bei BCD Travel, machen Flüge innerhalb Europas die Hälfte aller beim Unternehmen getätigten Buchungen im EMEA-Raum aus.

London bleibt weiter das beliebteste Ziel für Geschäftsreisen im europäischen Raum. Welche Auswirkungen der Brexit hat, wird sich zeigen. Doch laut dem Auswärtigen Amt hat die britische Regierung im Falle eines ungeregelten Austritts versichert, dass der Personalausweis als Einreisedokument bis Ende 2020 Gültigkeit haben wird. Auch der Flugverkehr britischer Fluggesellschaften soll laut der Association of British Travel Agents bis mindestens März 2020 im normalen Rahmen weiterlaufen.

Platz Zwei: Amsterdam

Die niederländische Hauptstadt klettert auf den zweiten Platz. Die Stadt hat, vor allem durch den Flughafen Schiphol, eine gute Anbindung. Er wird direkt von vielen deutschen Städten angeflogen. Letztes Jahr zählte der Flughafen 71 Millionen Passagiere und ist damit nach London Heathrow und Paris CDG der am drittmeisten frequentierte Flughafen Europas – noch vor Frankfurt am Main. Bis 2023 will Schiphol deshalb ein neues Terminal errichten, um 14 Millionen zusätzliche Passagiere im Jahr abfertigen zu können.