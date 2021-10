Zahlen bleiben stabil

Der saisonbereinigte IHS Markit/BME Einkaufsmanagerindex verbesserte sich im Juli zum zweiten Mal in Folge und notierte bei 65,9 Punkten nach 65,1 im Vormonat. Der aktuelle EMI signalisiert abermals kräftiges Wachstum im verarbeitenden Gewerbe und ist zudem der dritthöchste seit die Datenerhebung im Jahr 1996 (Langzeitmittel: 52,3) startete, übertroffen lediglich von den Werten im März und April dieses Jahres.

Vier der fünf Teilindizes, die in den Hauptindex einfließen, lagen deutlich im positiven Bereich. Die hohen Indexwerte von Auftragseingang und Beschäftigung begünstigten den Aufwärtstrend des EMI noch stärker als im Juni und wogen die etwas niedrigeren Produktionszuwächse auf. Einzig die Vormateriallager schrumpften weiter, wenngleich mit der geringsten Rate seit über einem Jahr. Das Wachstum der Neuaufträge beschleunigte sich weiter. Bemerkenswert ist, dass der Gesamt-Auftragseingang trotz geringerer Zuwächse im Exportgeschäft erneut höher ausfiel. Nur die Nachfrage aus Asien bleibt unverändert hoch. Um für die weiter anziehende Nachfrage Kapazitäten zu haben, stellten die Hersteller so kräftig Personal ein wie nie zuvor. Seit März – als das Wachstum begann – hat der Stellenaufbau damit jeden Monat an Dynamik gewonnen. (sd)