„Zukunftswerkstatt Einkauf“ setzt Impulse für die Praxis

Wissenstransfer, Ideenaustausch und Netzwerken standen im Fokus der „Zukunftswerkstatt Einkauf“. Die vom BME für Studierende und Young Professionals (YP) konzipierte Veranstaltung fand am 29. August in der Universität Mannheim statt und wurde 2018 bereits zum neunten Mal durchgeführt. Ziel der Zukunftswerkstatt ist es, Berufseinsteigern Praxiserfahrung zu vermitteln und beim Aufbau und der Erweiterung eines Netzwerks zu unterstützen. Das Konzept der Veranstaltung, Experten-Vorträge im Plenum am Vormittag mit einem langen Praxisteil am Nachmittag in Form von Workshops zu verknüpfen, kam bei den Teilnehmern gut an: rund 60 Studierende und Young Professionals hatten dieses Jahr die Zukunftswerkstatt in Mannheim besucht. Bei den Kurzvorträgen der Referenten standen Themen wie der moderne strategische Einkauf, Supplier Relationship Management sowie Blockchain und Bitcoins im Mittelpunkt. Die Teilnehmer hatten anschließend in parallelen Vertiefungsworkshops die Gelegenheit, die vorgestellten Theorien zu diskutieren, in Case Studies zu bearbeiten und Fragen an die Praktiker zu stellen.

3. November 2018