Umrichter: Bus-System einfach per Parameter auswählen

Anzeige

Frequenzumrichter Feldbussen Industrie-4.0-Architekturen setzen integrationsfähigevoraus. Diese Anforderung erfüllen die Baureihen von Nord Drivesystems mit Schnittstellen zu allen marktüblichen. Überdies können sie – wie die neue Umrichterbaureihe Nordac Pro SK 500P – mit jeder Automatisierungsumgebung kommunizieren.

Auf ein technisch grundlegend überarbeitetes, zukunftsfähiges Fundament hat Getriebebau Nord seine neue, im niedersächsischen Aurich gefertigte Nordac- Pro-Umrichterbaureihe für die Schaltschrankmontage gestellt, bewahrt dabei aber völlige Abwärtskompatibilität und die bewährte Parameterstruktur. Kennzeichen der Umrichter sind maximale Funktionalität, Konnektivität und Modularität. Integriert sind zahlreiche Schnittstellen für die industrielle Kommunikation und Feldbusse, innovative Features sowie jede Menge Erweiterungsmöglichkeiten. Dadurch lässt sich die Baureihe komfortabel in alle Automatisierungsarchitekturen integrieren.

Im ersten Schritt decken die neuen Schaltschrankumrichter den Leistungsbereich von 0,25 bis 5,5 kW ab, der kontinuierlich erweitert wird. Sie eignen sich gleichermaßen für den Betrieb mit Synchron- und Asynchronmotoren. Verschiedene Gerätevarianten können dabei den unterschiedlichsten Applikationsanforderungen zugeordnet werden. Die modular aufgebaute Reihe lässt sich durch steckbare Bedienungs-, Sicherheits- und Optionsmodule funktional erweitern. Außerdem ist die Bauform im Booksize-Format besonders kompakt. Das schlanke Design spart Platz im Schaltschrank und erlaubt eine Side-by-Side-Montage.

Flexible Kommunikationsmöglichkeiten

Ein Highlight ist der Multi-Chip für Industrial Ethernet. Dieser ermöglicht es, die wichtigsten industriellen Ethernet-Standards über eine einzige Schnittstelle zu nutzen. Egal ob Profinet, Ethernet IP, Powerlink oder Ethercat – das gewünschte Protokoll lässt sich einfach per Parameter einstellen. In Verbindung mit einem USB-Anschluss (Typ C) für die Parametrierung auch ohne externe Stromzufuhr (parameter loading in the box), einem SD-Karten-Slot zur Parameterdatenspeicherung und -übertragung, einer integrierten CAN-open-Schnittstelle sowie der seriellen Schnittstelle RS485 wird diese Umrichterinnovation zum Kommunikationsprofi.

Zwei Umrichter-Varianten für alle Fälle

Angeboten wird der Nordac Pro SK 500P als Variante „Applikationsumrichter“ mit vollem Funktionsumfang und als Variante „Maschinenumrichter“ mit reduziertem Schnittstellenumfang. Letztere erledigt jedoch funktionell bereits anspruchsvolle Aufgaben durch integrierte programmierbare Logik-Controller (PLC), Closed-loop-Regelung und Positionierung.

Die Variante „Applikationsumrichter” punktet darüber hinaus mit SD-Karten-Slot, USB-Schnittstelle und lässt sich über eine Optionsbaugruppe erweitern. Zudem ist diese Variante für die Anbindung an Steuerungssysteme über Industrial Ethernet die erste Wahl. Neben verbesserten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen übernimmt die neue Umrichtergeneration die bewährte Nordac-Parameterstruktur und ist physisch und funktionell voll abwärtskompatibel.

Kompaktes Universalgenie

Auch der Nordac-Pro-Frequenzumrichter ist Industrie 4.0-ready und eröffnet alle Möglichkeiten im Sinne der intelligenten Vernetzung. Wie alle Frequenzumrichter von Nord verfügt auch dieses Familienmitglied über eine leistungsstarke PLC für antriebsnahe Funktionen. Diese integrierte PLC verarbeitet die Daten angeschlossener analoger und digitaler Sensoren und Aktoren (etwa von Lichtschranken, Temperatursensoren oder Schwingungssensoren) und kann Ablaufsteuerungen abhängig von der Umgebungssituation autark einleiten.

Dank der PLC können die Antriebe Master-Slave-Gruppen bilden, die intelligent miteinander kommunizieren und eigenständig Steuerungsaufgaben übernehmen. Das erlaubt ein modulares Anlagendesign mit Produktionsgruppen und Fertigungsinseln und in einem nächsten Schritt die Vernetzung der gesamten Fabrik. Die Antriebs- und Anwendungsdaten können an den Leitstand, vernetzte Komponenten oder eine Cloud übermittelt werden. Das ermöglicht eine kontinuierliche Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) und legt damit die Basis für vorausschauende Wartungskonzepte (Predictive Maintenance) sowie eine optimierte Anlagendimensionierung.

Auch in seinen Fertigungswerken setzt der Antriebsspezialist auf smarte Technologien. So ermöglichen im niedersächsischen Aurich, wo Nord Drivesystems seit Anfang der 80er-Jahre eine eigene Elektronikfertigung unterhält, intelligente und digital vernetzte Systeme größtmögliche Flexibilität und Individualität bei der Elektronikfertigung. Um schnell und flexibel auf Kundenwünsche und Marktveränderungen reagieren zu können, erprobt und nutzt Nord Industrie-4.0-Prozesse, um Abläufe zu optimieren und die Wertschöpfung zu steigern.

Frequenzumrichterfertigung in Deutschland

Auf einer Fläche von 5000 m2 wird im Nord-Werk in Aurich elektronische Antriebstechnik bis 160 kW (Umrichter, Motorstarter und Elektronik) gefertigt. Mehr als 100.000 Einheiten verlassen jedes Jahr die Fabrikhallen. Darunter befinden sich immer mehr kundenspezifische Geräte. Tendenz: weiter steigend. Denn die Nachfrage nach individuellen Anpassungen nimmt kontinuierlich zu.

Moderne Antriebstechnik muss flexibel und individualisierbar sein und sich in alle Anlagen und Systeme problemlos integrieren lassen. In Aurich ist man dafür bestens aufgestellt. Ob Seriengeräte oder individuell konfigurierbare Produkte – die moderne, automatisierte und flexible Produktionsstruktur erlaubt es, jede Auftragsgröße gleichermaßen auszuführen. Das ist das Ergebnis einer umfassenden Strategie zur Prozessoptimierung. Die Devise: maximale Effizienz, Schnelligkeit und Flexibilität. Erreicht wird dies unter anderem durch eine schlanke Logistikkette, eine weitestgehend papierlose Fertigung, die automatische Erstellung von Bestück- und Prüfplänen aus der Konfiguration sowie den Einsatz von digitalen Montage-Assistenzsystemen.

Mit der neuen Baureihe Nordac Pro SK 500P hat Nord Drivesystems zukunftssichere und besonders anwenderfreundliche Frequenzumrichter für die Schaltschrankinstallation im Programm, die den neuesten Stand der Technik repräsentieren. Dank ihrer skalierbaren Funktionalität, modularen Bauweise und zeitgemäßen Plattformtechnologie werden die Schaltschrankumrichter allen Automatisierungsanforderungen gerecht.

Kontakt:

Getriebebau Nord GmbH & Co. KG

Nord Drivesystems

Getriebebau-Nord-Str. 1

22941 Bargteheide

Tel. +49 4532 / 289-0

www.nord.com