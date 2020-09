ABX 2020 unterstützt Beschaffungscommunity auf Weg in „neue Normalität“

Anzeige

Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr in London findet die Amazon Business Exchange (ABX) 2020 am 6. und 7. Oktober statt – und zwar als virtuelles Event.

Die ABX ist eine sektorübergreifende, kostenfreie Konferenz, auf der sich Beschaffungsexperten aus Europa austauschen und wertvolle Kontakte knüpfen können. Führungskräfte aus Beschaffung, sowie dem Finanz- und Supply Chain-Bereich arbeiten gemeinsam mit Amazon daran, ihre Prozesse und die gesamte Organisation effizienter zu gestalten.

Der Bedarf dafür ist groß: Die digitale Transformation im Einkauf stellt Unternehmen gleichermaßen vor Herausforderungen wie Chancen: So kann eine digitale Beschaffungslösung Kosten nachhaltig reduzieren.

Während der zweitägigen Konferenz erleben die Teilnehmer auf sieben Hauptbühnen spannende Keynote-Vorträge und eine Vielzahl an Interaktionsmöglichkeiten wie Diskussionen und Kamingespräche. Ergänzt werden die Vorträge durch 12 praxisorientierte Breakout-Sessions.

Hier zeigen Mitarbeiter, Experten, Partner und Kunden von Amazon an konkreten Beispielen, wie Unternehmen ihre Beschaffung digitalisieren und diese in der neuen Normalität zukunftsfähig gestalten. Außerdem widmen sich die Konferenzteilnehmer in einer virtuellen Ausstellung, in Workshops, interaktiven Smalltalk-Gesprächen und Podiumsdiskussionen vielfältigen Themen rund um die digitale Transformation des Einkaufs.

ABX 2020: Speaker geben Tipps für Umgang mit Covid-19

Bei den „ABX-Changemakers“ treffen die Konferenzteilnehmer auf Unternehmen, die die digitale Transformation bereits vorantreiben. In einer Reihe von Sessions geben inspirierende Speaker Einblicke in ihren Umgang mit den Auswirkungen von Covid-19 und zeigen, wie sie die digitale Transformation in ihrem Bereich beschleunigen.

Diese Führungskräfte setzen Maßstäbe, indem sie das Einkaufserlebnis vereinfachen, Nachhaltigkeitsinitiativen vorantreiben oder sicherstellen, dass die Relevanz einer agilen und digitalen Beschaffung im Unternehmen gesehen wird.

„Wir möchten der Beschaffungscommunity ein Partner sein. Auf dem Weg in die ’neue Normalität‘ hat sich die Arbeitsweise vieler Teams verändert: Sie arbeiten enger und agiler zusammen, um Beschaffungsprozesse zu optimieren. In dieser Zeit möchten wir Beschaffungsexperten eine Gelegenheit und Plattform bieten, gemeinsam an Lösungen für die Zukunft des Einkaufs zu arbeiten“, sagt Florian Böhme, Direktor Amazon Business DACH.

Neu bei der ABX in diesem Jahr ist der „Procurement Hero Award“: Der Preis würdigt Alltagshelden der Beschaffung. Ausgezeichnet werden Personen, die die Beschaffung vereinfachen, die Stakeholderkommunikation verbessern, für Nachhaltigkeitsinitiativen einstehen oder den Wert einer agilen und innovativen Beschaffung im Unternehmen sicht- und greifbar machen.

Zu den Highlights der diesjährigen ABX zählen

Wie hat COVID-19 Ihre Digitalisierungsstrategie beeinträchtigt (oder beschleunigt)?

– Kamingespräch mit Maik Müller, Head of Global Transaction Center Procurement & IT bei KWS

– Kara Hurst, Vice President Worldwide Sustainability bei Amazon

– Peter Sowrey, CPO von Centrica

– Derren Chamberlain, CPO; Gemma Lindley, Procurement Business Partner und Philip Oddie, Procurement Systems Technical Lead bei ISS

– Daniel Mendes da Silva, EU Head of Procurement bei Amazon

– Helen Baker, Procurement Director an der Universität von Westengland

Interessierte Fachleute aus dem Beschaffungsbereich können sich auf der Webseite der ABX 2020 anmelden.

Die vollständige Agenda und weitere Redner werden in den kommenden Wochen hinzugefügt.