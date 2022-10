E-Procurement als ideale Basis für Ihre schnelle und einfache Beschaffung

Durch steigende Komplexität im Einkauf und Unternehmenswachstum, wird die Zahl der am Einkauf beteiligten Personen bzw. der manuelle Aufwand größer und damit die Kontrolle und Transparenz geringer. Die im System verfügbaren Informationen sind nicht immer aktuell (Spezifikationen, Bestand, Preis) und unzuverlässige Informationen führen zu Fehlern und Mehraufwand. Durch ständige Preisänderungen wird die Stabilität der Prozesse verringert. So kommt es schnell, dass die Prozesskosten den Wert eines gekauften Artikels übersteigen.

Mit den E-Procurement-Lösungen von Conrad digitalisieren Sie Ihre Beschaffung für den technischen Betriebsbedarf. Zusätzlich vermeiden Sie unnötige Fehler und beschleunigen so Ihre Einkaufsprozesse, ohne dabei auf eine Lieferantenvielfalt verzichten zu müssen. Gleichzeitig können Sie Ihre indirekte Beschaffung auf einer Plattform bündeln. Die Conrad Sourcing Plattform kann nahtlos in Ihr bestehendes Beschaffungssystem bzw. ERP-System integriert werden, da mit sämtlichen etablierten Dienstleistern zusammengearbeitet wird.

Mit den E-Procurement-Lösungen haben Sie jederzeit die volle Kontrolle über Ihre Prozesskosten – ganz einfach. Automatisieren Sie den Großteil Ihres Einkaufs – dank kürzeren Durchlaufzeiten der Bestellanforderung, integrierten Abrechnungsprozessen und individueller Anpassung. Ihre zeitaufwändigen, analogen Freigabeprozesse werden spürbar beschleunigt, da die E-Procurement-Lösungen Sie in Ihre bestehenden digitalen Freigabeprozesse einbinden lassen. Alles läuft bequem und zeitsparend über komfortable Benutzeroberflächen. Sie bestellen direkt aus Ihrem eigenen Bestellsystem heraus.

Zugleich bietet Ihnen die ausgewählte E-Procurement-Lösung komfortablen Zugriff auf ein umfangreiches und stetig wachsendes Online-Sortiment – rund um die Uhr. Maverick-Buying, also „wildes Einkaufen“ ohne den Einkauf einzubeziehen, ist für viele Organisationen eine Herausforderung, die sie in Zukunft noch besser unter Kontrolle bringen wollen.

E-Procurement trägt maßgeblich zur Lösung bei, um den Einkauf bei der Herausforderung zu unterstützen. Durch eine einfache Anbindung an Ihr System können Sie im Beschaffungsmanagement die Prozesse im Unternehmen effizient optimieren und dafür sorgen, dass die Lieferkette zum Kunden wesentlich stärker wird.

Welche Vorteile bietet Conrad E-Procurement?

Einsparung von Kosten dank digitaler Beschaffungsprozesse

Reduzierung und Vermeidung von Fehlern im Bestellprozess

Volle Kontrolle und Transparenz für Ihren Einkauf

Unkomplizierte und schnelle Freigabeprozesse

Passgenaue Anbindung und auf Sie zugeschnittene Integration

Geringer Aufwand bei Marktplatz-Produkten dank einem Lieferanten und damit Single Creditor Lösung

Welches E-Procurement-System passt zu Ihrem Unternehmen?

Für die Auswahl sind zwei Kriterien ausschlaggebend: Arbeiten Sie mit einem eigenen ERP-basierten Beschaffungssystem? Typische Software-Lösungen werden beispielsweise von SAP Ariba, Coupa, Oracle oder Jaggaer angeboten. In diesem Fall können Sie sowohl eine OCI/Punchout-Lösung als auch eine eKatalog-Lösung nutzen. Wenn Sie eine Integration in Ihr bestehendes Beschaffungssystem wünschen, haben Sie die Wahl zwischen OCI/Punchout oder einem eKatalog.

Hier ist entscheidend, ob Sie eine dynamische Lösung bevorzugen, OCI/Punchout, oder eine statische wie den eKatalog. Der Vorteil der OCI/Punchout-Lösung liegt unter anderem darin, dass Sie auf Artikel zugreifen können mit Echtzeitdaten. Werden neue Produkte bei Conrad gelistet, sind diese auch über den OCI-Shop verfügbar. Darüber hinaus haben Sie mit dem OCI-Shop Zugang zu Marktplatz-Partnern. Beim eKatalog ist das Ihnen zur Verfügung stehende Sortiment bis zum nächsten Update Intervall fixiert, wie etwa halbjährig. Das Marktplatz-Angebot ist im eKatalog nicht abgebildet.

Wenn kein ERP- System oder Einkaufssoftware zum Einsatz kommt, ist das browserbasierte Conrad Smart Procure (CSP) die optimale Wahl. Mit der CSP-Lösung können Sie alle Vorteile modernen E-Procurements nutzen – ganz ohne Investitionen in neue IT-Systeme.

Geringer Aufwand bei Marktplatz-Produkten dank einem Lieferanten

Conrad unterstützt Sie dabei, Kosten bei der Beschaffung zu minimieren. Was für den strategischen Einkauf gilt, ist oftmals bei der Beschaffung von Betriebsbedarfen nicht möglich. Für die Beschaffung dieser indirekten Bedarfe stehen nicht selten nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung. Das Problem: Ein Wildwuchs an Lieferanten, zu wenig Transparenz sowie langsame und unübersichtliche Prozesse. Im Ergebnis übersteigen die Prozesskosten häufig die eigentlichen Produktkosten. Als Conrad Partner erhalten Sie mit der Single-Creditor-Lösung nur noch von uns Ihre Rechnungen bei gekauften Marktplatz-Artikeln. Wählen Sie aus einer Vielfalt an Produkten und Lieferanten aus und verschlanken Sie gleichzeitig den Abrechnungsprozess durch einen konsolidierten Creditor.

Profitieren Sie vom Zugang zu etlichen professionellen Marktplatz-Partnern über nur eine einzige Anbindung mit innovativen E-Procurement-Lösungen. So minimieren Sie ganzheitlich und automatisiert die Durchlaufzeiten Ihrer Bestellungen, verhindern Maverick-Buying und reduzieren signifikant Ihre Beschaffungskosten. Die Conrad Sourcing Platform ist Ihr One-Stop-Shop für Ihren gesamten technischen Betriebsbedarf – einfach, schnell und umfassend.

Eine kundenindividuelle und persönliche Fachberatung, mit einem eigenem international agierenden E-Procurement-Team, begleitet Sie von der Beratung bis zur Implementierung im laufenden Betrieb Ihres Unternehmens. Durch unsere kostenlose Bedarfsanalyse finden wir die beste Lösung für Sie.