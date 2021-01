Federnvielfalt – bei Gutekunst im Standard

Anzeige

Technische Federn leisten in unzähligen Produkten herausragende Arbeit im Verborgenen. Gutekunst Federn ist mit seinem bedarfsgerecht gewachsenen Sortiment in der Lage, seine weltweiten Kunden schnellstmöglich mit vielen Varianten, Formen, Größen und Stückzahlen zu bedienen.

Federnvielfalt im Standard bedeutet für den Metzinger Federnspezialisten einen ständigen Weiterentwicklungs­prozess, in dem durch die gezielte Auswertung von Bestellungen regelmäßig nachfragestarke Federbaugrößen an Druckfeder, Zugfeder und

Schenkelfedern sowie verschiedenen Sicherungselementen dem Katalogsortiment hinzugefügt werden.

Dank dieser fortlaufenden Sortimentserweiterung bietet Gutekunst heute 12.603 Federbaugrößen direkt ab Lager an. Mit einer Lagerverfügbarkeit des Katalogsortiments von durchschnittlich 92 Prozent und einer üblichen Auslieferungszeit von zwei bis fünf Tagen sind die Lieferzeiten daher für viele nachfragestarken Federn deutlich verkürzt, im Gegensatz zu individuellen Sonderanfertigungen mit einer Produktionszeit von drei bis fünf Wochen. Da Federnvielfalt keine Grenzen kennt und Gutekunst nicht alle Federanforderungen über sein Standardsortiment abdecken kann, fertigt das Unternehmen auch gerne jede gewünschte Feder nach Kundenanforderung bis 12 mm Drahtstärke aus jedem

gewünschten Federwerkstoff in Kleinmengen und Großserien.

Auf der Grundlage seiner Fertigungsmöglichkeiten – der Maschinenpark umfasst unter anderem 170 Windautomaten – und der enormen Federnvielfalt sieht sich Gutekunst in der Lage, flexibel auf die Artikelanforderungen der Kunden zu reagieren. Sicher auch ein Grund dafür, warum der Kundenstamm des Unternehmens im Lauf der Jahre auf über 100.000 Kunden weltweit gewachsen ist. Das nach ISO 9001 und 14 001 zertifizierte Unternehmen beliefert Kunden aus allen Branchen: Automotive, Maschinenbau, Elektrotechnik,

Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft, Lebensmittel und viele andere mehr. Zu den Abnehmern zählen aber auch immer mehr namhafte Federnhersteller, die so ihre eigenen Kunden schneller aus dem breiten Federnsortiment des Gutekunst Standardprogramms bedienen können.

Neben der großen Federnvielfalt lässt Gutekunst Federn seinen Kunden und Federninteressierten möglichst viel Unterstützung und Know-how rundum das Thema Metallfedern zukommen. Auf dem übersichtlich Online-Shop findet man nicht nur

12.603 Federgrößen (inkl. CAD-Download, Weg-Kraft-Berechnung und Federkennlinien-Grafik), sondern auch das frei zugängliche Federberechnungsprogramm WinFSB. Mit diesem Programm kann man individuell und schnell die passende Druckfeder, Zugfeder und Schenkelfeder berechnen und dazu CAD-Daten erstellen. Darüber hinaus erhält man

auf dem Blog viele nützliche und interessante Informationen zum Thema Metallfedern.

Um sein Serviceangebot noch weiter zu optimieren arbeitet Gutekunst aktuell an einer neuen Portallösung. Ziel ist es, den Kunden noch schneller und einfacher die passende Metallfeder anzubieten – egal welche Feder benötigt wird. Ab Mitte 2021 gilt bei Gutekunst der Slogan: „One contact for the right spring“.

Kontakt zu Gutekunst

Gutekunst + Co.KG

Federnfabriken

Carl-Zeiss-Straße 15

72555 Metzingen

Tel.: +49 0 71 23 / 9 60-0

E-Mail: service@gutekunst-co.com