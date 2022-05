Kreative Prozessoptimierung auf C-Teile-Basis

Geht es um die rasche Bereitstellung mechanischer Verbindungs- und Befestigungselemente, so zählt TFC in vielen Schlüsselbranchen zu den führenden C-Teile-Zulieferern. Dabei punktet das Unternehmen nicht nur mit einem breit gefächerten Produktsortiment, sondern auch mit einer Reihe attraktiver Serviceleistungen. Insbesondere das hohe Kompetenzniveau der TFC-Experten rund um alle Fragen des Lieferketten-Managements machen den Zulieferer zu einem attraktiven Partner für anspruchsvolle Projekte der Materialfluss- und Prozessoptimierung.

Im ersten Augenblick dürften etliche Konstrukteure und Einkäufer das Unternehmen TFC mit den Wellenfedern und Sicherungsringen von Smalley in Verbindung bringen. Darüber hinaus aber ist der Zulieferer auch mit vielen anderen Standard- und Normteilen der Verbindungs-, Befestigungs- und Dichtungstechnik in zahlreichen Industriezweigen als Top-Supplier gelistet. Hier tritt TFC häufig nicht nur als C-Teile-Lieferant auf, sondern auch als Systempartner mit weit reichenden Kompetenzen in den Bereichen Logistik und Beschaffung. Den Rahmen dafür bildet das inzwischen weit gesteckte Angebot an Service-Leistungen, dass das Unternehmen seinen Kunden im Automobil- und Flugzeugbau, in der Fluid- und Medizintechnik und vielen anderen Schlüsselbranchen bereitstellt.

„Es sind vor allem OEMs und mittelständische Systemzulieferer, die unsere maßgeschneiderten Service-Lösungen schätzen. Sie generieren damit einen Mehrwert, der weit hinausreicht über die Qualität und Funktionalität unserer Produkte“, sagt Svend Koch, General Manager und Niederlassungsleiter des TFC-Standorts Gottmadingen.

Die Schwerpunkte liegen hierbei auf der Realisierung leistungsfähiger Supply-Chain-Management- und Point-of-Work-Lösungen. „Alle Service-Module auf diesen Gebieten passen wir stets optimal an die Bedarfslage unserer Kunden an“, betont Svend Koch.

Maßgeschneiderte Lean-Lösungen

TFC hat das Service-Portfolio rund um sein Sortiment an Verbindungs-, Befestigungs-, Ausgleichs- und Dichtungselementen so ausgelegt, dass damit zahlreiche operative Bereiche der Intralogistik, des Beschaffungswesen und des Materialflusses von produzierenden Unternehmen angesprochen werden. Durch den Abruf dieser Leistungen kann der Kunde also seine Prozesse im Einkauf, in der Montage, in der Produktion und in der Instandhaltung erheblich vereinfachen und beschleunigen – und zudem seine eigenen Kapazitäten schonen. „Unsere Serviceangebote zum Lieferketten-Management und Lean-Management zielen letztlich darauf ab, das Prozessoptimierungs-Potenzial unserer Kunden freizusetzen“, sagt Svend Koch.

Mit Hilfe des TFC-Service kann der Kunde beispielsweise in seiner Montage oder Produktion moderne Kanban-Strukturen etablieren. Die Spezialisten in Gottmadingen entwickeln und realisieren hierfür maßgeschneiderte All-in-One-Lösungen aus Standard- und Normteilen, kundenspezifischen Zeichnungsteilen, mobilen Lager- und Regalsystemen sowie Werkzeugen, Sicherheitstechnik und Verbrauchmaterialien. „Mit unseren auf die Kundenanforderungen abgestimmten individuellen Kanban-Lösungen sind wir sehr erfolgreich. Unsere Reputation ist hier so gut, dass uns unsere Kunden gelegentlich sogar an andere Unternehmen weiterempfehlen. Vielerorts sind unsere Kanban- und Direct-Line-Feed-Services auch eingebunden in hocheffiziente Just-in-Time-Kreisläufe, mit denen die Teilnehmer ihre Beschaffung, Lagerhaltung und Teilehandhabung optimieren und gleichzeitig ihre Verwaltungs- und Transaktionskosten spürbar senken“, berichtet Svend Koch.

Verbesserte Teileverfügbarkeit

In jüngster Vergangenheit realisiert TFC auch Service-Leistungen zum lieferantengesteuerten Bestandsmanagement. (Vendor Managed Inventory/ VMI). Hierbei handelt es sich um Cloud-basierte Lösungen zur Optimierung der Lieferketten-Performance, bei denen der Zulieferer für den Bestand seiner Produkte beim Kunden verantwortlich ist und auf der Grundlage von Informationen aus dessen Lagerbestand und Nachfragesituation agiert. TFC kooperiert auf diesem Gebiet mit Inventor-e, einem führenden Anbieter von Echtzeit-Systemen für VMI-Smart Solutions. Diese Supply-Chain-Management-Lösungen geben dem Kunden stets aktuell Auskunft darüber, wer was und wo in der Produktion, in der Montage oder im Lager benutzt und benötigt. Das verbessert sowohl die Teileverfügbarkeit als auch die Bestandssicherheit. TFC verwendet hierfür die Technologie von Inventor-e, inklusive der cloudbasierten Software Sourcerer™ zur Lieferketten-Steuerung.

Zu den Komponenten einer solchen VMI-Lösung gehören neben der Lagerverwaltung, industriellen Verkaufsautomaten und dem Asset Management auch die Organisation von Lieferwagen und Point-of-Use-Systemen. Zur Prozesssteuerung kommen Gewichtssensoren, die Nahfeldkommunikation (NFC), passives Gen2-RFID sowie Bluetooth Smartie™-Tags und intelligente Apps zum Einsatz. Alle verwendeten Geräte befinden sich an sicheren und kontrollierten Orten, auf die nur autorisiertes Personal zugreifen kann und stehen den Mitarbeitern zur richtigen Zeit zur Verfügung. Zudem sind alle Komponenten so flexibel, dass sie je nach Bedarf einfach auf- oder abgebaut werden können, um Überbestände zu reduzieren und gleichzeitig Fehlbestände zu vermeiden. „Unsere VMI-Lösungen sind stets auf die individuellen Anforderungen des Kunden abgestimmt, so dass dieser von einer termingerechten Produktion, einer intelligenteren Lagerhaltung und dem lokalen Support von TFC profitiert, um positive Cashflow-Vorteile zu erzielen und seine Rentabilität zu steigern“, sagt Svend Koch. (ms)

TFC Deutschland

Spezialist für mechanische und fluidtechnische Verbindungstechnik

Die TFC Ltd. zählt international zu den führenden Zulieferern mechanischer Befestigungslösungen und fluidtechnischer Schnellverbinder und gilt als Spezialist für Federelemente. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und beschäftigt heute weltweit über 160 Mitarbeiter an Standorten in Großbritannien, Irland, der Tschechischen Republik und Deutschland. Die deutschen Niederlassungen in Bochum und Gottmadingen (vormals Singen) sind Ansprechpartner für alle deutschsprachigen Kunden in Europa.

TFC ist insbesondere Exklusivanbieter gewalzter Smalley® Flachdraht-Sicherungsringe und Smalley® Wellenfedern. Basierend auf diesem Produkt-Portfolio verfügt das Unternehmen über umfassende Kompetenzen und branchenübergreifendes Knowhow zur Lösung anspruchsvoller Aufgabenstellungen auf den Gebieten Bauraum-Optimierung, Vorspannungstechnik und C-Teile-Management. Darüber hinaus gehören auch klassische Stanzteile nach DIN, gestanzte Sicherungsringe in Zoll-Abmessungen sowie Drahtringe, Pass-Scheiben, Rencol-Toleranzringe und Kunststoffteile zum Lieferprogramm von TFC.

TFC bedient derzeit weltweit rund 3000 Kunden in fast allen Industriezweigen und ist zertifiziert nach ISO 9001:2015 sowie BS EN 9100:2016. Das Unternehmen ist seit Jahren auf Expansionskurs und baut sowohl sein internationales Vertriebsnetz als auch seinen global ausgerichteten Kundenservice konsequent aus. Mehr über TFC zeigt dieses Firmenvideo auf YouTube.