Alles aus einer Hand

Mädler präsentiert eine umfassende Palette an Produkten für antriebstechnische Lösungen: Rollenketten-, Zahnriemen- und Keilriementriebe, Zahnräder, Verbindungswellen, Lager, Kupplungen und Spindeln bis hin zur Pneumatik. Überdies gehören Befestigungsteile und Bedienteile zum Standardsortiment. Viele Artikel sind in unterschiedlichen Werkstoffen und Ausführungen erhältlich, sodass für jeden Anwendungsfall ein passendes Bauteil geliefert werden kann. Artikel aus rostfreiem Edelstahl sind witterungsunempfindlich und gut zu reinigen. Hier erweitert der Hersteller ständig sein Sortiment, zuletzt durch die Aufnahme der rostfreien Nutmutter KMK-R. Für schmierstofffreien Einsatz sind verschiedenste Teile aus Kunststoff erhältlich. Zum Schutz vor Vibrationen wird eine große Anzahl Gummi-Metallelemente auch in rostfreier Ausführung angeboten.

8. Oktober 2018