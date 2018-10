Cleverer Produktionshelfer

Anzeige

Eine einfache und effektive Lösung für viele Transporte im Produktionsumfeld bietet Bito-Lagertechnik mit Leo Locative. Der fahrerlose Behältertransporter spielt seine Qualitäten besonders gut aus bei der Versorgung von Lean-Liften mit Neuware oder Transporte im Rahmen der Qualitätsprüfung. Das leicht zu bedienende Transportsystem soll sich problemlos auf die im Produktionsbereich vorherrschenden Anforderungen anpassen lassen. Da es keine IT-Unterstützung benötigt, kann der Anwender es selbst und in kürzester Zeit installieren. Ändern sich die Prozesse im Arbeitsablauf oder ist gewünscht, dass der Behältertransporter eine andere Route fahren soll, können die Produktionsmitarbeiter diese Änderungen ebenfalls selbst und ohne IT-Support vornehmen, neue Abläufe ausprobieren oder optimieren. Einfach funktioniert auch das Übergabesystem für die Übergabe der Behälter vom Transporter zum Arbeitsplatz und umgekehrt. Mit der dezentralen Zielsteuerung ist der Behältertransporter in der Lage, komplexe Anwendungen ohne Integration in IT-Systeme abzubilden.

8. Oktober 2018