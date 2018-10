Cobot-Pump vernetzt sich mit der Produktion

Anzeige

Voraussetzung für sicheres Greifen und Halten im Handling- und Robotikeinsatz ist ein entsprechendes Vakuum. Schmalz bietet jetzt mit dem elektrischen Vakuum-Erzeuger ECBPI eine druckluftunabhängige Lösung, die in der mobilen Robotik, im vollautomatisierten Kleinteilehandling sowie in stationären Handhabungsaufgaben eingesetzt werden kann. Cobot-Pump ist Teil des Spezialprogramms an Smart Field Devices – intelligente Komponenten, die sich mit der Produktionsumgebung vernetzen können. Sie erfassen, überwachen und analysieren energie- und performancerelevante Daten im Vakuumsystem via IO-Link und NFC. Weitere Produkte sind der Vakuum- und Druckschalter VSI und das Kompaktterminal SCTMI. Sie sind über eine App les- und parametrierbar. Aus der Vakuum-Automation stellt Schmalz auch Elemente zum Aufbau eigener Vakuumsysteme, Sauggreifer, Anschlusselemente und Komponenten zur Systemüberwachung vor.

8. Oktober 2018