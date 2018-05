Damit der Motor schonend anläuft

Anzeige

Eine neue Sanftstarter-Generation für einfache bis anspruchsvolle Antriebsanforderungen bringt Siemens unter der Bezeichnung Sirius 3RW5 auf den Markt. Mit dem Gerätespektrum für den schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren von 5,5 bis 1200 kW lassen sich laut Angaben zukunftssichere Maschinenkonzepte einfach und wirtschaftlich effizient umsetzen. Die neuen Sanftstarter sollen zu jedem Antrieb passen, werden einfach in die Automatisierung eingebunden und liefern Daten bis in die Mindsphere, das Cloud-basierte, offene IoT-Betriebssystem von Siemens. Praxisnahe Funktionen wie Autoparametrierung bei sich änderndem Anlaufverhalten und integrierte Eigenschaften wie elektrische Robustheit bei schwankenden Netzspannungen unterstützen den reibungslosen Betrieb in vielfältigen Applikationen – vom Pumpen, Lüften, Verdichten und Bewegen bis zum Verarbeiten. Die Sirius-3RW5-Generation lässt sich auch individuell erweitern, etwa mit Bedienbausteinen mit und ohne Display (HMIs) oder Kommunikation per Profinet/Profibus und Modbus. Durch zahlreiche Zertifikate und Zulassungen wie IEC, UL und CSA sind die Geräte weltweit einsetzbar. (dk)

