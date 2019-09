Servokupplungen und Bremssysteme

Anzeige

Mayr Antriebstechnik bietet mit seinen Kupplungen und Bremsen Komplettlösungen aus einer Hand. So sorgt zum Beispiel ein breites Spektrum an spielfreien Servokupplungen für eine sichere Verbindung zwischen den Wellen. Aktuell hat das Unternehmen seinen Standardbaukasten um zahlreiche neue Nabenausführungen und Zwischenhülsen ergänzt – zuletzt um eine neue lange Zwischenhülse für die ROBA-ES Elastomerkupplungen. Speziell für die Absicherung schwerkraftbelasteter Achsen hat Mayr Antriebstechnik ein breites Portfolio an Sicherheitsbremsen entwickelt. Denn schwebende Lasten stellen in Maschinen und Anlagen ein erhebliches Gefährdungspotenzial dar. Kommt es zu einem unbeabsichtigten Absinken, muss die Last innerhalb kürzester Zeit zum Stillstand gebracht werden, um Personen und Material vor Schäden zu schützen. Die verschiedenen Bremskonzepte von Mayr Antriebstechnik sind dabei auf unterschiedliche Maschinenanforderungen zugeschnitten.

Mayr Antriebstechnik ist auf der EMO an Halle 8, Stand E45 zu finden.

26. September 2019