Den Maschinenstatus visualisieren

Das Pixel-LED-Modul PL 221 des Automatica-Ausstellers Sigmatek bringt Farbe und Helligkeit in den Produktionsprozess und wertet die Maschine optisch auf. Zwei bunte sowie zwei dimmbare weiße Leuchtdioden-Streifen können individuell angesteuert werden. Dadurch lassen sich Prozesse und Maschinenzustände visuell darstellen, aber auch genau abgestimmt ausleuchten. Beide RGB-Leuchtbänder mit jeweils maximal 512 Pixel-LEDs eröffnen zahlreiche farbliche Leuchteffekte, etwa um den Materialfluss zu visualisieren oder Störmeldungen schnell abzulesen. Zur Versorgung liegt eine 5-V-Spannung an. Per Applikationssoftware ist die Datenbreite der Leuchtdioden direkt aus der SPS in vier Stufen bis zu 24 bit (8 bit rot/grün/blau) steuerbar. Die weißen, dimmbaren LED-Stränge können auch an engen Stellen platzsparend angebracht werden, etwa in Maschinen-innenräumen. Eine Helligkeitssteuerung durch Pulsweitenmodulation gestattet ein exakt abgestimmtes Ausleuchten bei frei wählbarem PWM-Frequenzbereich von 100 Hz bis 2 kHz. Der Betrieb erfolgt mit einer 24-V-Spannung, der maximale Summenstrom beträgt 4 A.

6. Juli 2018

