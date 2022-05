Dicke Papierordner mit Maschinen- und Anlagendokumentation im Schaltschrank. Aus Sicht von Eplan und Rittal ist das nicht mehr zeitgemäß. Die Unternehmen präsentieren deshalb die digitale Schaltplantasche. Der neue Platz in der Cloud schafft das Papier ab und bietet Zugriff auf aktuelle Daten. Das soll Betreibern, Planern, Schaltanlagenbauern und Instandhaltern Vorteile in der Zusammenarbeit verschaffen.

Mit der Entwicklung der digitalen Schaltplantasche wollen Eplan und Rittal im Schaltschrank aufräumen. Die viel genutzte Papierdokumentation hätte demnach ausgedient. „Mit Rittal ePocket machen unsere Kunden einen Schritt, um bei den weiter wachsenden Anwendungen im Betrieb und Service von der Datenqualität zu profitieren“, sagt Uwe Scharf, Geschäftsführer Business Units und Marketing bei Rittal. Wenn alle Projektdaten wie Schaltpläne, Wartungspläne, Zertifikate, etc. einer Maschine oder Anlage digital vorhanden sind, lassen sich Änderungen direkt ins Projekt zurückspielen und mögliche Stillstandszeiten auf ein Minimum reduzieren, so der Hersteller.

Zugriff über die Cloud

Damit dieser Workflow funktioniert, bekommt künftig jeder Schaltschrank der Serien VX25, VX SE, AX und KX einen eigenen Platz in der Eplan-Cloud. Über einen QR-Code am Schaltschrank kann der Besitzer der ePocket auf die Maschinen- und Anlagendokumentation inklusive digitalem Zwilling in der Cloud zugreifen. Der Nutzen steigt, wenn er weiteren Akteuren Einblick in die aktuelle Dokumentation gibt. Für den Mitarbeiter in Service und Maintenance zum Beispiel bedeutet das: Er kann über das integrierte Eplan eView direkt an der Anlage per Smartphone oder Tablet einfach auf die Schaltpläne zugreifen. Das soll im Fall der Instandsetzung eine schnelle Auffindbarkeit und zugleich schnelle Fehlerbehebung sichern.

Durch diesen digitalen Prozess von Schaltplanerstellung bis Wartung profitieren Unternehmen laut Rittal gleich dreifach: Störfälle werden schneller beseitigt und wiederholte Ausdrucke von teils 500 und mehr Seiten Dokumentation werden eingespart – ein deutlicher Zeitvorteil. Auch die Umwelt profitiert durch CO2-Reduktion vom Verzicht auf Papier. Nicht zuletzt verringert sich das Brandrisiko, wenn kein Papier im Inneren des Schaltschranks aufbewahrt wird.

Digitaler Zwilling im Betrieb

Der digitale Zwilling begleitet den realen Schaltschrank fortan. Mit der digitalen Schaltplantasche ist die Maschinen- und Anlagendokumentation immer aktuell und ortsunabhängig von jedem Gerät aus verfügbar. „Wir intensivieren unsere Angebote für ‚Operations‘, denn die Chancen für unsere Kunden und die Branche sind klar“, erläutert Scharf: „Tracking-Möglichkeiten und Informationsgehalt der Daten steigen kontinuierlich. Betreiber, Planer, Schaltanlagenbauer und Instandhalter bleiben dadurch auch im Betrieb der Anlagen miteinander in Kontakt und im Geschäft.“ (ys)

