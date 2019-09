Abtriebslösungen

Anzeige

Neben den Maschinenelementen wie Profilschienenführungen, Kugelgewindetriebe und Linear- und Torquemotoren bietet Hiwin jetzt auch einbaufertige Dreh-Schwenkachsen. Mit geringem Aufwand lassen sich die Dreh-Schwenkachsen durch unterschiedlichste Encoder sowie passende Schnittstellen einfach in alle üblichen Maschinensteuerungen und -konzepte integrieren. So wird eine 3-Achs-Maschine bei Bedarf zu einer 5-Achs-Maschine. Die Dreh-Schwenkachsen sind mit wassergekühlten Direktantrieben der Torquemotor-Baureihe TMRW ausgestattet. Die wartungsfreien Antriebe haben hohe Drehmomente und Dynamik mit exakter Positionierung. Zugeschnitten auf die Anforderungen der Werkzeugmaschine, werden die hochbelastbaren, verdreh- und kippsteifen Dreh-Schwenkachsen beispielsweise in HSC-Fräsmaschinen, Mess-, Lasermaschinen oder auch in Dreh-Fräszentren überwiegend als vierte oder fünfte Achse eingesetzt.

Sie finden Hiwin in Halle 8, Stand A20.

30. September 2019